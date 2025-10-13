Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan kancası! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!

        Galatasaray'a geldiği günden bu yana şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan ekibinin, transferde harekete geçtiği iddia edildi.

        Giriş: 13.10.2025 - 20:55 Güncelleme: 13.10.2025 - 20:55
        1

        Galatasaray'da kiralık dönemini bitirdikten sonra Suudi Arabistan ekiplerinin dev teklifini reddederek sarı-kırmızılılara gelen Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

        2

        "BUGÜNÜN KONUSU DEĞİL"

        Arjantinli yıldızın geleceği belirsizliğini korurken, başkan Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde "Icardi'nin bu sene son senesi. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır." ifadelereini kullanmıştı.

        3

        İtalyan basınında çıkan haberlere göre; 32 yaşındaki santrfor için Suudi Arabistan ekibi yine devreye girdi.

        4

        NEOM'DAN ICARDI'YE KANCA

        Tutto Mercato Web'in haberine göre; yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz'ı isteyen NEOM, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

        5

        OCAK AYINDA GELECEKLER

        Arabistan ekibinin bu transferi yazın değil, Ocak ayında bitirmek istediği vurgulandı.

        6

        Deneyimli golcü bu sezon Galatasaray'da 9 maçta 373 dakika süre aldı ve 5 gollük katkı sağladı.

        7
