        Haberler Spor Transfer Real Betis'in Amrabat için transfer planı! - Futbol Haberleri

        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!

        Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Real Betis'in yolunu tutan Sofyan Amrabat'la ilgili gelişme yaşanıyor. İspanyollar, Amrabat'ı Sarı-Lacivertli ekipten almak için stratejisini belirledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 20:38 Güncelleme: 12.10.2025 - 20:38
        1

        Real Betis, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat'ı takımda tutmak istediği belirtildi. Eldesmarque'de yer alan habere göre, Sofyan Amrabat, Real Betis'te çok iyi bir etki yarattı.

        2

        İspanyol ekibinin teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin sistemine denge getirmek için gerekli dayanağı Amrabat'ta bulduğu ve Real Betis'in, Amrabat geldikten sonra ligde üst üste 3 maçta galibiyet aldığı yazıldı.

        3

        Real Betis'in Amrabat'ı Fenerbahçe'den kiraladığı ve şu anda 29 yaşındaki futbolcunun maaşının üçte ikisini Fenerbahçe'nin karşıladığı, Amrabat için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu olmadığı hatırlatıldı.

        4

        Real Betis Sportif Direktörü Manu Fajardo, İspanyol basınından Diario de Sevilla'ya verdiği röportajda Amrabat hakkında da konuştu ve kiralık olarak takımda bulunan tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        5

        Manu Fajardo, "Sofyan Amrabat ile devam etme olasılığını düşündünüz mü?" sorusu üzerine, Faslı oyuncunun takımda kalma konusunda istekli olduğunu vurguladı ve şu yanıtı verdi:

        6

        "Orta sahada fiziksel açıdan farklı profillere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunu Avrupa kupalarında bizzat deneyimledik ve yaşadık. Amrabat'ta ise henüz erken bir dönem olmasına rağmen, oyuncunun bağlılığının, adaptasyonunun ve burada daha fazla sezon kalma konusundaki coşkusunun gerçek olduğunu görebiliyoruz. Maç ilerledikçe göreceğiz."

        7

        Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'den Real Betis'e transferinin ardından İspanyol ekibinde 5 maçta süre buldu. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Amrabat'ın, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

