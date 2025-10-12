Habertürk
Habertürk
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!

        A Milli Futbol Takımımızın, Bulgaristan'a karşı aldığı 6-1 galibiyette büyük rol oynayan Kenan Yıldız, İtalya'da gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 11:53 Güncelleme: 12.10.2025 - 11:53
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı 6-1 yendiği maçta attığı iki golle yıldızlaşan Kenan Yıldız, İtalyan basınında manşetlere konu oldu.

        LA STAMPA: "YILDIZ BEŞ DAKİKADA İKİ GOL ATTI, JUVENTUS ALKIŞLADI"

        "Türkiye dün gece, enerjik ve golcü Kenan Yıldız'ı dünya çapında üne kavuşturdu. Yıldız, beş dakikada iki gol atarak Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin (Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 yenerek) E Grubu'nda altı puanla İspanya'nın ardından ikinci sıraya yükselmesini sağladı."

        SKY SPORT İTALYA: "YILDIZ, NE SİHİR: BULGARİSTAN'A KARŞI ÇİFTE ŞOV"

        "Kenan Yıldız, Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'a karşı iki gol attı. Juventus forveti, dakikalar içinde iki muhteşem gol attı: İlkinde, hamlesini uzak direğe doğru bir şutla taçlandırdı. İkincisinde ise, Çalhanoğlu'nun pasının ardından defans oyuncusunu geçerek falsolu bir şutla golü buldu."

        EUROSPORT İTALYA: "KENAN YILDIZ'IN ŞOVU"

        "Kenan Yıldız, Türkiye'nin Bulgaristan'ı 6-1 yendiği maçta attığı iki golle Avrupa elemelerinin yıldızı oldu. Romalı Zeki Çelik ve Arda Güler de gol attı."

        SPORT MEDIASET: "YILDIZ BÜYÜLEDİ"

        "Çalhanoğlu (iki gol pası) ve Yıldız'ın (iki gol pası) katkılarıyla Montella'nın öğrencileri Bulgaristan'ı 6-1 yenerek ikinci sırayı korumak için kritik öneme sahip averajı geri aldı."

        TUTTOSPORT: "YILDIZ DURDURULAMAZ"

        “Juventus'un 10 numarası, Bulgaristan'a karşı net galibiyette iki gol attı.”

        Corriere dello Sport: "Montella'nın Türkiye'si Yıldız ve Çelik ile uçuşa geçti"

        "Sofya'da Vincenzo Montella'nın milli takımı, Güler ve Kirilov karşılıklı golleri sonrasında Popov'un kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti. Ardından Juventus'tan Yıldız'ın iki gol atmasıyla coştu. Roma'lı Çelik ve Kahveci 6-1'lik galibiyeti perçinledi"

        GOAL İTALYA: "JUVENTUS'UN YILDIZI BEŞ DAKİKADA İKİ GOL ATTI"

        "Juventus'un 10 numarası için yıldız bir gece: İki hızlı golüyle milli takım formasıyla ilk defa iki kez fileleri havalandırdı. Türkiye , Bulgaristan sahasında müthiş bir performans sergileyerek 6-1'lik galibiyete imza attı. Kenan Yıldız ise muhteşem bir performans sergiledi. Juventus'un 10 numarası, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın tartışmasız yıldızıydı. 2005 doğumlu Bianconero'nun önderliğindeki Vincenzo Montella'nın ekibi, oldukça baskın bir performans sergiledi."

