ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de açıklamalarda bulundu.

Gazze'de varılan anlaşmaya dair konuşan Witkoff, gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür ettiklerini bildirdi.

Tel Aviv'deki "Esirler Meydanı'nda" hitap eden Witkoff'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan övgüyle bahsetmesinin ardından dinleyicilerin protestoda bulunduğu görüldü.

Witkoff, "Başkan Trump, Orta Doğu'da barışın imkansız olmadığını ispatladı." diye konuştu.

Dinleyiciler, "Teşekkürler Trump" sloganları atarken, Witkoff, "Başkan Trump'ın da burada olmasını isterdim. Bundan memnun olurdu." dedi.

Witkoff konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece olağanüstü bir şeyi kutluyoruz. Birçoğunun imkansız olduğunu düşündüğü... İşte buradayız, cesaret ve inanç bir araya geldiğinde mucizelerin gerçekleşebileceğinin canlı kanıtlarıyız."

Witkoff'a konuşmasında, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner eşlik etti.

Meydanda konuşmayı dinlemek için 100 bine yakın kişinin bulunduğu iddia edildi.

TRUMP PAZARTESİ İSRAİL'DE OLACAK ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi sabahı İsrail'de olması bekleniyor. Trump'ın İsrail meclisi Knesset'te hitap edeceği ifade edilmişti. ABD Başkanı Trump, Mısır'a gideceğini ifade etmiş ve "Çok sayıda dünya lideri de orada olacak." demişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Gazze'de varılan anlaşmayla ilgili olarak 13 Ekim'de Mısır'da olacak. ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını açıklamasının ardından Hamas olumlu yanıt vermiş, Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde yapılan müzakereler sonucu ateşkese varılmıştı. Ateşkesin ardından, yardım girişinin sağlanması ve esir takasının gerçekleşmesi bekleniyor. İsrail'in belirlenen hatta çekilmesinini de içeren ilk aşamadaki 4 ana hususun tamamlanmasının ardından, ileri aşamalara geçileceği ifade edildi. HAMAS'IN AÇIKLAMASI Hamas ve Filistinli gruplar yaptıkları açıklamada, Gazze'nin yönetiminin Filistin'in iç meselesi olduğunu ifade etmiş ve yabancı yönetimi reddettiklerini belirtmişti. Donald Trump'ın planına göre, Gazze Filistinlilerden oluşan teknokrat bir komite tarafından yönetilecek.