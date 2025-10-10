Başsavcılıktan Yavaş ve Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talebi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin talebinde bulundu
Giriş: 10.10.2025 - 22:52 Güncelleme: 10.10.2025 - 23:07
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü hakında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.
