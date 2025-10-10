Habertürk
        Başsavcılıktan Yavaş ve Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talebi

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin talebinde bulundu

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 22:52 Güncelleme: 10.10.2025 - 23:07
        Başsavcılıktan Yavaş ve Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talebi
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü hakında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

