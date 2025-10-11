haftanın kitapları

AİLE

(Sera Mesa)



Sabit fikirli, otoriter ve arkaik ilkelerle dolup taşan bir baba, onun otoritesine boyun eğmekle mükellef bir anne ve dört çocuğun; ne kadar uzak durmaya çalışırsak çalışalım kendimizi hep içinde bulduğumuz o ilişkiler krizinin ortasında boy veren Aile'de, elbette babanın sesi en yüksek perdeden yankılanıyor: Bu ailede sır olmaz! Oysa tam aksine, her mutsuz aileninki gibi sırlar ve utançlar, yalanlar ve sessizlikler, kaygılar ve kaçış planlarıyla bezeli bir sofraya davetliyiz; başka bir deyişle mutsuzluk üreten mutsuz otoritenin beyhudeliğine. İspanyol edebiyatının parlayan yıldızı Sara Mesa, Sel Yayıncılık'tan çıkan kitapta soğukkanlılıkla kullandığı büyüleyici neşteriyle kişisel bağları ve krizleri derinlemesine inceleyip şiddetin ve kontrol arzusunun gündelik yansımalarını görünür kılmak üzere bir cerrah titizliğiyle kurgusal evrenler yaratıyor. Önceki romanı Bir Aşk'ta da şahit olduğumuz gibi, duygusal kopuşları ve yaraları korkusuzca masaya yatırırken, hem aşina olduğumuz hem de arkamıza bakmadan kaçmak istediğimiz çatışmalarla mesafeyi koruyor.