Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama

Hamas ve Filistinli gruplar, Gazze'ye dair ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada; Gazze ile ilgili gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır'ın takdir edildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in anlaşmaya bağlılığının sağlanması için Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'ye çağrıda bulunuldu.

Hamas ve Filistinli gruplar, küresel dayanışmaya değer verdiklerini bildirdi.

Gazze'nin yeniden inşası sürecinde Arap ve uluslararası katılıma hazır olunduğu ifade edilen açıklamada, yabancı vesayetin reddedildiği ve Gazze'de kurulacak hükümetin Filistin'in iç meselesi olduğuna dikkat çekildi.

HALİL EL HAYYA AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya anlaşmaya dair açıklamada bulunurken "Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın açılışını, yardım girişini ve esir takasını içeriyor." demişti.

Hayya savaşın sona erdiğini ifade ederken "ABD yönetiminden ve arabuluculardan garantiler aldık. Hepsi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit etti." diye konuştu.