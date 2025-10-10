Habertürk
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!

        Adana'da, pastaneye el bombası atan 16 yaşındaki Ö.G.'yi azmettirdiği tespit edilen 18 yaşındaki Kadir Kurt, 42 yaşındaki Sezer Sayğı ve 54 yaşındaki Abdullah Ünal yakalandı. 4 şüpheli tutuklanırken, iş yeri sahibi Z.Ö.'nün kuzeninin borcu olduğu, bu nedenle saldırıyı Sezer Sayğı'nın yaptırdığı ve borçların ödenmesi için gözdağı verilmek istendiği öne sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 13:20 Güncelleme: 10.10.2025 - 13:21
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Adana'da olay, 5 Ekim'de saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi.

        PİMİ ÇEKİLMEMİŞ EL BOMBASI ATILDI

        DHA'daki habere göre müşterilerin bulunduğu sırada Z.Ö.'ye ait pastaneye bir kişi tarafından el bombası atıldı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, el bombasının piminin çekilmediği belirlendi.

        OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, eşkalini belirledikleri şüpheli Ö.G.'yi (16) kaçarken yakaladı. Ö.G.'nin iş yerine el bombası attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        3 AZMETTİRİCİ YAKALANDI

        Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 470 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek olayı Kadir Kurt (18), Sezer Sayğı (42) ve Abdullah Ünal’ın (54) azmettirdiğini tespit etti.

        REKLAM

        KUZENİNİN BORCU VARMIŞ

        İş yeri sahibi Z.Ö.'nün kuzeninin borcu olduğu, bu nedenle saldırıyı Sezer Sayğı'nın yaptırdığı ve borçların ödenmesi için gözdağı verilmek istendiği öne sürüldü.

        4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        #adana
        #Son dakika haberler
