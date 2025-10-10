10 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 10 Ekim 2025'in öne çıkan haberleri...
* 2 yıldır İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de TSİ 12.00'de ateşkes devreye girdi. Bunun ardından Gazzelilerin evlerine dönüşü başladı
* Avukat Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler suikastı İspanya'da öldürülen Daltonlar çetesi lideri Caner Koçer'in intikamını almak için gerçekleştirdiklerini söyledi
* Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, yapay zekâ modellerinin güvenlik önlemlerinin aşılabildiğini ve kötü aktörlerin eline geçtiğinde kötü sonuçlar doğurabileceğini belirterek "Kötü bir örnek, birini nasıl öldüreceklerini öğrenmeleri olurdu" dedi
* A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında 11 Ekim Cumartesi günü (yarın) deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek
* Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'den otopsi sırasında alınan örneklerde, başka birine ait herhangi bir DNA izine rastlanmadı
* 2025 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklandı