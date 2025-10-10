Habertürk
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 10 Ekim 2025 - 16:46 Güncelleme: 10 Ekim 2025 - 17:17

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 10 Ekim 2025'in öne çıkan haberleri...

        * 2 yıldır İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de TSİ 12.00'de ateşkes devreye girdi. Bunun ardından Gazzelilerin evlerine dönüşü başladı

        * Avukat Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler suikastı İspanya'da öldürülen Daltonlar çetesi lideri Caner Koçer'in intikamını almak için gerçekleştirdiklerini söyledi

        * Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, yapay zekâ modellerinin güvenlik önlemlerinin aşılabildiğini ve kötü aktörlerin eline geçtiğinde kötü sonuçlar doğurabileceğini belirterek "Kötü bir örnek, birini nasıl öldüreceklerini öğrenmeleri olurdu" dedi

        * A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında 11 Ekim Cumartesi günü (yarın) deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek

        * Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'den otopsi sırasında alınan örneklerde, başka birine ait herhangi bir DNA izine rastlanmadı

        * 2025 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklandı

