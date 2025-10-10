Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın rakibi Bulgaristan! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın rakibi Bulgaristan!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında 11 Ekim Cumartesi günü (yarın) deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.10.2025 - 10:01 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında 11 Ekim Cumartesi günü (yarın) Bulgaristan ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

        Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

        2

        Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.

        3

        AVERAJLA 3'ÜNCÜ SIRADAYIZ

        Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya ilk sıranın sahibi.

        4

        'Bizim Çocuklar', ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da ise İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Bulgaristan ise evinde İspanya'ya, deplasmanda da Gürcistan'a 3-0 kaybetti.

        Grubun diğer maçında yarın aynı saatte İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.

        5

        TEK EKSİK BARIŞ ALPER YILMAZ

        Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

        Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek.

        6

        BULGARİSTAN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜYLE SAHADA

        Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde çıkacak.

        Gruptaki ikinci maçını kaybeden Bulgaristan'da Ilian Iliev'in yerine teknik direktörlük görevine son 7 yılda Bulgaristan Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran Dimitrov getirildi.

        7

        GRUP LİDERİ 12 TAKIM DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

        Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

        8

        SON 4 BİLET PLAY-OFF'TAN

        Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım play-off'ta mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

        9

        A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

        A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

        Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

        Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü alabilir mi?
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Çalışmadan emeklilik
        Çalışmadan emeklilik
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Eski eşini rehin aldı! Kâbus!
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        "Yapay zekâ öldürmeyi öğrenebilir"
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        "Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz"
        "Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz"
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu