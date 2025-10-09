Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!

        Eskişehir'de çok acı bir olay meydana geldi. Kentin Beylikova ilçesinde okulda oynayan 7 yaşındaki Baturalp Çakmak, fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 16:50 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde teneffüste arkadaşlarıyla oynadığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Baturalp Çakmak hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Mehmet Avdan İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Çakmak, okulda arkadaşlarıyla teneffüste oynadığı sırada fenalaştı.

        Çakmak'ın yere yığılması üzerine okul yöneticileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP RAPORUYLA BELİRLENECEK

        İhbar üzerine kısa sürede okula gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Çakmak'ı ambulansla Beylikova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Baturalp Çakmak, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çakmak'ın, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nun raporunun ardından belirleneceği öğrenildi.

        Hayatını kaybeden Çakmak'ın cenazesi, Beylikova Yunus Emre Camisi'nde düzenlenen törenin ardından İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Boşanmayı doğruladı
        Boşanmayı doğruladı
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum