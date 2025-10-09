Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
Eskişehir'de çok acı bir olay meydana geldi. Kentin Beylikova ilçesinde okulda oynayan 7 yaşındaki Baturalp Çakmak, fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde teneffüste arkadaşlarıyla oynadığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Baturalp Çakmak hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Mehmet Avdan İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Çakmak, okulda arkadaşlarıyla teneffüste oynadığı sırada fenalaştı.
Çakmak'ın yere yığılması üzerine okul yöneticileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP RAPORUYLA BELİRLENECEK
İhbar üzerine kısa sürede okula gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Çakmak'ı ambulansla Beylikova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Baturalp Çakmak, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çakmak'ın, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nun raporunun ardından belirleneceği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Çakmak'ın cenazesi, Beylikova Yunus Emre Camisi'nde düzenlenen törenin ardından İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Fotoğraf: İHA