ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun notu ABD Başkanı Trump'ı harekete geçirdi: Gazze'de ateşkesi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam kendi sosyal medya platformunda İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkesin ilk aşamasını onayladığını duyurdu. Trump'ın açıklamasından önce Beyaz Saray'daki toplantıda nasıl harekete geçtiği ise kameralara yansıdı.

Beyaz Saray'da düzenlenen bir yuvarlak masa etkinliği sırasında Türkiye, Katar ve Mısır'ın da arabuluculuğuyla İsrail ile Hamas arasında yürütülen barış görüşmelerine ait kritik bir an yaşandı.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'a el yazısıyla kısa bir not vererek, anlaşmayı duyurmak için Truth Social'daki paylaşımı onaylamasını istedi.

Associated Press fotoğrafçısı Evan Vucci tarafından çekilen bir görüntüye göre notta şöyle yazıyordu:

"Çok yakınız. Bir an önce Truth Social mesajını onaylamanız lazım ki önce siz duyurabilin."

Notu aldıktan sonra Trump, "Dışişleri Bakanı'ndan yeni bir not aldım; Orta Doğu'da bir anlaşmaya çok yakınız, yakında bana ihtiyaç olacak." dedi.

Yaklaşık 10 dakika sonra ise Trump şöyle dedi:

"Şimdi gitmem lazım, Orta Doğu'da bazı problemleri çözmeye çalışacağız, ama Dışişleri Bakanımız bizi çok iyi temsil ediyor. Belki benden daha iyi yapar ama kim bilir.

Trump salondan çıkmadan önce "Orta Doğu'da barışı sağlayacağız; biz isteyen tarafız." ifadelerini kullandı.