        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun notu ABD Başkanı Trump'ı harekete geçirdi: Gazze'de ateşkesi duyurdu | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun notu ABD Başkanı Trump'ı harekete geçirdi: Gazze'de ateşkesi duyurdu

        ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını duyurmadan önce Dışişleri Bakanı Rubio'nun notuyla harekete geçtiği anlar kameralara yansıdı. Beyaz Saray'daki bir etkinlikte Rubio'nun Trump'a verdiği notta "Çok yakınız. Bir an önce Truth Social mesajını onaylamanız lazım ki önce siz duyurabilin." yazdığı görüldü

        Giriş: 09.10.2025 - 10:43 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:02
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam kendi sosyal medya platformunda İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkesin ilk aşamasını onayladığını duyurdu. Trump'ın açıklamasından önce Beyaz Saray'daki toplantıda nasıl harekete geçtiği ise kameralara yansıdı.

        Beyaz Saray'da düzenlenen bir yuvarlak masa etkinliği sırasında Türkiye, Katar ve Mısır'ın da arabuluculuğuyla İsrail ile Hamas arasında yürütülen barış görüşmelerine ait kritik bir an yaşandı.

        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı! Haberi Görüntüle

        Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'a el yazısıyla kısa bir not vererek, anlaşmayı duyurmak için Truth Social'daki paylaşımı onaylamasını istedi.

        Associated Press fotoğrafçısı Evan Vucci tarafından çekilen bir görüntüye göre notta şöyle yazıyordu:

        "Çok yakınız. Bir an önce Truth Social mesajını onaylamanız lazım ki önce siz duyurabilin."

        Notu aldıktan sonra Trump, "Dışişleri Bakanı'ndan yeni bir not aldım; Orta Doğu'da bir anlaşmaya çok yakınız, yakında bana ihtiyaç olacak." dedi.

        Yaklaşık 10 dakika sonra ise Trump şöyle dedi:

        "Şimdi gitmem lazım, Orta Doğu'da bazı problemleri çözmeye çalışacağız, ama Dışişleri Bakanımız bizi çok iyi temsil ediyor. Belki benden daha iyi yapar ama kim bilir.

        Trump salondan çıkmadan önce "Orta Doğu'da barışı sağlayacağız; biz isteyen tarafız." ifadelerini kullandı.

        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik Haberi Görüntüle
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama Haberi Görüntüle

        Kısa süre sonra Trump sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, tarafların Gazze planının "ilk aşamasını" resmen onayladığını, rehinelerin serbest bırakılacağını ve İsrail askerlerinin belirlenen çizgiye çekileceğini açıkladı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

