        Bursa haberleri: Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!

        Bursa'da, 26 yaşındaki Nazım G., tartıştığı eşi 24 yaşındaki Selma G.'yi, çocuklarının yanında pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Evden aldığı altınlarla kaçan Nazım G., yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, kıskandığı için eşini vurduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 07:51 Güncelleme: 09.10.2025 - 08:49
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Bursa'da olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eve geldiği iddia edilen Nazım G. (26) ile eşi Selma G. (24) arasında tartışma çıktı.

        ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE 2 KEZ TETİĞE BASTI

        DHA'daki habere göre Nazım G., evde bulunan pompalı tüfeği alarak, çocuklarının gözü önünde eşi Selma G.’ye iki el ateş etti. Selma G. karnına ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

        EVDEKİ ALTINLARI ALIP KAÇTI

        Elindeki tüfek o sırada evde bulunan kayınpederi tarafından alınan Nazım G., yine iddiaya göre evdeki altınları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİ KORUYOR

        Selma G. ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        VURMA NEDENİ 'KISKANÇLIK'MIŞ

        Olayın ardından kaçan Nazım G. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, kıskançlık nedeniyle eşini yaraladığını söylediği öğrenildi.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

