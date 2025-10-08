Habertürk
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı

        İstanbul'da daha önce 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanan avukat, cezaevinde tanıştığı bir mahkumu yine dolandırdığı iddiasıyla Anadolu Adliyesi'nde suçüstü yakalandı. Şüpheli hakimlik ifadesinin ardından tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 22:59 Güncelleme: 08.10.2025 - 22:59
        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Onur Yılmaz'ın koordinasyonunda savcı Zafer Küçük, daha önce 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanıp serbest bırakılan avukat Serkan K. hakkında aynı suçtan gelen ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında avukat Serkan K.'nın., tutuklu bulunduğu sırada aynı koğuşta kaldığı Ferhat S'ye, kendisini tahliye ettireceğini söylediği öğrenildi. Şüpheli Serkan K'nin tahliye olduktan sonra cezaevinde tahliye sözü verdiği Ferhat S'nin kardeşleri ile görüşerek onlardan 1 milyon 300 bin lira aldığı ve bu parayı mahkemeye yatırdığına dair sahte evraklar gösterdiği belirlendi.

        AYNI SUÇTAN YİNE SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

        Şüpheli avukatın, icra dosyasına yatıracağı gerekçesiyle 600 bin lira daha istemesi üzerine müştekilerden biri, polisle işbirliği yaptı. Parayı elden vereceğini söyleyen müşteki şüpheli avukatla buluşmak için Anadolu Adliyesi önündeki kafeteryaya çağırdı. Buluşmaya gelen Serkan K, parayı aldığı esnada polis ekiplerince suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

        ‘KİMSEYİ KANDIRMADIM’

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Serkan K.'nın savunmasında, "Bunların avukatlık işlerine ilişkin olarak takiplerini yapacaktım. İlk etapta tutarları 300 ve 355 bin dolar olan iki tane senede ilişkin olarak ihtiyati haciz talebinde bulundum. Bunlara ilişkin olarak evraklarım vardır. Almış olduğum paralar da bunlara ilişkin olarak giderler ve teminatlardır. Halihazırda para teminata dahi yetmemektedir, ben üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi tahliye veya beraat ümidiyle kandırmadım bu yönüyle menfaat teminim olmadı. Bugün almış olduğum 10 bin lira para müştekinin bana pasaportunu almam için ödediği paradır. Bu para 600 bin değildir" dedi.

        TUTUKLANDI

        Savcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yazılan sevk yazısında, şüpheli hakkında benzer eylemlerden dolayı çok sayıda soruşturma ve davanın devam ettiği, şüphelinin avukatlık mesleği sebebiyle kendisine duyulan güveni kötüye kullandığı ve çeşitli bahanelerle sahte evrak düzenlediği belirtildi. Yazıda, şüpheli avukatın yüksek miktarlarda tahsilat yapıp haksız kazanç sağlamayı alışkanlık haline getirdiği kaydedilerek tutuklanması talep edildi.

        Şüpheli Serkan K, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı' suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

