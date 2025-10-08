Habertürk
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı | Dış Haberler

        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı

        İspanya Parlamentosu'nun İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını öngören yasayı onayladığı bildirildi. İspanya Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, silah ambargosu için yayımlanan Kraliyet kararnamesini işaret ederek "Bu, tüm savunma ekipmanlarının ve çift kullanımlı ürün ve teknolojilerin İsrail'e ihracatının ve ithalatının yasaklanmasını içeriyor." demişti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.10.2025 - 21:11 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:43
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya Parlamentosu, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını öngören yasayı onayladı.

        El Pais'in haberine göre, karar 178 evet oyu ile alındı. Yasa için 169 karşı oy kullanılırken bir de çekimser oy olduğu bildirildi.

        İspanya Başbakanı karara dair yaptığı açıklamada "Bu hükümet, vatandaşların faydasına ve özgürlüklerin ve hakların savunulması için tek bir gün bile durmadan çalışan bir hükümettir.

        Bugün, Parlamento, İsrail'e silah ambargosuna dair Kraliyet kararnamesini ve sürdürülebilir hareketlilik yasasını onayladı.

        Devam ediyoruz." dedi.

        Hükümet, Bakanlar Kurulu'nun 2 hafta önceki toplantısında İsrail'e karşı yaptırımlarla ilgili eksik kalan kararnameleri onayladığını açıklamıştı.

        Basın toplantısında kamuoyunu bilgilendiren Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, "İsrail'e tam bir silah ambargosu için Kraliyet kararnamesi onaylandı. Bu, tüm savunma ekipmanlarının ve çift kullanımlı ürün ve teknolojilerin İsrail'e ihracatının ve ithalatının yasaklanmasını içeriyor." demişti.

        Cuerpo, "Gazze'deki soykırıma karşı ve Filistin halkına destek" adıyla İsrail'e karşı alınan yaptırım kararlarının "hükümetin, İspanya'nın ve Başbakan Pedro Sanchez'in uluslararası liderliğinin, insan haklarına saygı konusundaki siyasi kararlılığının bir başka kanıtı" olduğunu savunmuştu.

        Bakan Cuerpo, İsrail'e karşı yaptırımlar kapsamında ayrıca "İsrail ile bağlantılı askeri amaçlı kullanım potansiyeli bulunan uçak yakıtlarına ilişkin transit başvurularının reddedilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinden kaynaklanan ürünlerin ithalatının ve bu ürünlerin reklamlarının yasaklanmasına ilişkin kararnamelerin de onaylandığını" duyurmuştu.

        İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinden kaynaklanan ürünlerin ithalatının yasaklanmasının "İspanya için kayda değer bir etkisi olmayacağını ancak buradaki İsrailli şirketler için daha anlamlı bir etkisi olabileceğini" kaydeden Cuerpo, "Biz bu önlemleri Gazze'deki soykırımın durması, İsrail üzerindeki siyasi baskıların artması için alıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

        Hükümetin, İsrail'e karşı yaptırımlarla ilgili kararlarında her üç ayda bir kamuoyunu bilgilendireceğini aktaran Cuerpo, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınamaya devam ettiklerini ve aynı şekilde Hamas'ın rehineleri hemen serbest bırakmasını talep ettiklerini kaydetmişti.

        Cuerpo, İsrail'e karşı uygulanan yaptırımlarla ilgili hukuki kapsamın bugün onaylanan kararnamelerle garanti altına alındığını belirtmişti.

        Diğer yandan Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria da "Başbakan Sanchez'in BM'de altını çizdiği gibi Filistin Devleti'ni tanımak aciliyet gerektirmektedir. İspanya bunu mayısta yaptı ve şimdi Fransa, Portekiz, Kanada, İngiltere, Avustralya gibi birçok ülkenin yaptığını gördük. İspanya, İsrail ve Filistin'in iki devletli çözümde birlikte yaşamı için ilk andan beri kilit rol oynadı." diye konuşmuştu.

        İspanya hükümeti, 9 Eylül'de aldığı kararla İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım açıklamış, bunlardan İsrail'e tam silah ambargosu ve diğer askeri konularla ilgili olan maddelerin onaylanmasını "teknik ve hukuki gerekçelerden" bugüne kadar bekletmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

