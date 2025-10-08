Habertürk
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Lider Galatasaray 22 puan toplayarak en yakın rakibi Trabzonspor'a göre 5 puanlık bir avantaj sağladı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Giriş: 08.10.2025 - 21:13 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:13
        1

        Trendyol Süper Lig'de 8 hafta kalırken ve milli araya girilirken; lider Galatasaray en yakın rakibi Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 5'te kaldı.

        2

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        3

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        4

        18- FATİH KARAGÜMRÜK: 22 PUAN

        5

        17- GENÇLERBİRLİĞİ: 32 PUAN

        6

        16- KAYSERİSPOR: 33 PUAN

        7

        15- EYÜPSPOR: 35 PUAN

        8

        14- KOCAELİSPOR: 36 PUAN

        9

        13- KASIMPAŞA: 37 PUAN

        10

        12- ANTALYASPOR: 38 PUAN

        11

        11- ÇAYKUR RİZESPOR: 42 PUAN

        12

        10- BAŞAKŞEHİR: 45 PUAN

        13

        9- ALANYASPOR: 45 PUAN

        14

        8- KONYASPOR: 46 PUAN

        15

        7- GAZİANTEP FK: 47 PUAN

        16

        6- GÖZTEPE: 49 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %0.1

        17

        5- SAMSUNSPOR: 52 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %0.1

        18

        4- TRABZONSPOR: 58 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %0.5

        19

        3- BEŞİKTAŞ: 62 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %1.1

        20

        2- FENERBAHÇE: 76 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %14.9

        21

        1- GALATASARAY: 86 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %83.2

