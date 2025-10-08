Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Lider Galatasaray 22 puan toplayarak en yakın rakibi Trabzonspor'a göre 5 puanlık bir avantaj sağladı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 8 hafta kalırken ve milli araya girilirken; lider Galatasaray en yakın rakibi Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 5'te kaldı.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
18- FATİH KARAGÜMRÜK: 22 PUAN
17- GENÇLERBİRLİĞİ: 32 PUAN
16- KAYSERİSPOR: 33 PUAN
15- EYÜPSPOR: 35 PUAN
14- KOCAELİSPOR: 36 PUAN
13- KASIMPAŞA: 37 PUAN
12- ANTALYASPOR: 38 PUAN
11- ÇAYKUR RİZESPOR: 42 PUAN
10- BAŞAKŞEHİR: 45 PUAN
9- ALANYASPOR: 45 PUAN
8- KONYASPOR: 46 PUAN
7- GAZİANTEP FK: 47 PUAN
6- GÖZTEPE: 49 PUAN
Şampiyonluk şansı: %0.1
5- SAMSUNSPOR: 52 PUAN
Şampiyonluk şansı: %0.1
4- TRABZONSPOR: 58 PUAN
Şampiyonluk şansı: %0.5