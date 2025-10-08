"BÜYÜKÇEKMECE ARAZİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILDI"

"Büyükçekmece'de 120 dönümlük bir arazimiz var. Galatasaray'a gayrımenkuller kazandırmak önemli. Büyükçekmece de tesis için Galatasaray'a kazandırılmış çok önemli bir arazi. Proje yapmak için kamudan veya şahıstan bir arsa alıyorsunuz. Amacına uygun şekilde geliştirilmesi lazım. Bir arsa aldıysanız voleybol sahası yapacaksanız ona uygun, futbol sahası yapacaksanız ona uygun imar planlarının yapılması lazım. Arsayı alıp rafa kaldırmak yetmiyor. Büyükçekmece'de yönetime geldiğimizden beri uğraştığımız bir husus var; Sevgili Başkan Hasan Akgün ile konuştum, buraya Galatasaray'a ait diye totem diktik. Gelip yapayım da ne yapayım orada. Futbol altyapı tesisi, tamam yapalım. Burada soyunma odaları, konaklama tesisi, yeme içme alanı yapmam lazım. Geldiğimizde bu yoktu. Bunu yapamazsın dedi, Sayın Başkan bunları yapamazsam tesisi nasıl yapacağım dedi. Anlatmak istediğim şu, yönetimlerin bu konuya dikkat etmesi lazım. Kulübe kazandırmak yetmiyor, amacına uygun şekilde geliştirmek gereğini vurgulamak istiyorum. Sevgili Başkan Hasan Akgün ile bu çalışmalar, planlar yapıldı, Büyükçekmece'den geçti, Büyükşehir'de imar komisyonundan geçmesini ve meclise gönderilmesini bekliyorum, sıkı bir şekilde takip ediyorum."