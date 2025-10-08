Denise Richards, yaşadığı şiddeti anlattı

ABD'li oyuncu Denise Richards, geçtiğimiz temmuz ayında eşi Aaron Phypers'ı aile içi şiddetle suçlamış ve mahkemeden geçici koruma kararı aldırmıştı. 54 yaşındaki Richards, 49 yaşındaki eski eşi Phypers'ın 6 yıllık evlilikleri boyunca birçok kez kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Ünlü oyuncu, önceki gün mahkemeye çıktı. Richards, ifadesinde eşinin uyguladığı şiddet yüzünden üç kez beyin sarsıntısı geçirdiğini dile getirdi. Richards mahkemede Aaron Phypers'a karşı verilen geçici uzaklaştırma kararının kalıcı hale getirilmesini de talep etti.

REKLAM

Denise Richards daha önce de mahkemeye gözünün moraran fotoğrafları sunmuş ve şiddet iddialarını itiraf etmişti.

Richards'ın bu ifadeleri, şiddet uygulamakta suçlanan Aaron Phypers'ın kuzeni tarafından da mahkemede doğrulandı. Kathleen McAllister, Ocak 2022'de Aaron'ın, Denise'e vurduğunu ve hemen gözünün çok kötü morardığını gördüğünü de ifade etti.

İDDİALARI REDDETTİ: O BENİ ALDATTI

Tüm bu korkunç şiddet iddialarıyla suçlanan eski eş Phypers ise Richards'ın istismar iddialarının tamamını reddederek, kendisinin yalanlarla ve manipülasyonlarla hedef alındığını savundu. Eski eşi, Denise Richards’ı kendisini aldatmakla ve evliyken bu ilişkiyi sürdürmekle suçladı.