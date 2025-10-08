'James Cameron Sanatı'nın değeri, 835 milyon lira

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağında İstanbul Sinema Müzesi, 27 Eylül'den itibaren 6 ay boyunca, sinema tarihine damgasını vuran filmlerin yönetmeni James Cameron'un 300'ün üzerinde eserine ev sahipliği yapıyor.

'James Cameron Sanatı' adlı sergi, yönetmenin kişisel arşivinden daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış eserlerin de aralarında bulunduğu orijinal çalışmaları sanatseverlerle buluşturuyor. Çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerin yer aldığı koleksiyon; 'Terminatör', 'Aliens', 'Titanic' ve 'Avatar' gibi fenomen filmlerin yaratım sürecine ışık tutacak.

Genel direktörlüğünü Maria Wilhelm’in, küratörlüğünü Kim Butts'ın mimari ve yerleştirme danışmanlığını ise Helga Faletti'nin üstlendiği 'James Cameron Sanatı' sergisi 6 bölümden oluşuyor.

JAMES CAMERON SERGİSİ ♦ Gözlerin Açıkken Rüya Görmek ♦ İnsan - Makine ♦ Bilinmeyeni Keşfetmek ♦ Titanic: Zaman Yolculuğu ♦ Yaratıklar: İnsanlar ve Uzaylılar ♦ Serbest Bırakılmış Dünyalar

'James Cameron Sanatı'nın sergilendiği İstanbul Sinema Müzesi'nin genel direktörü olan yapımcı Emre Oskay, hem sergiyle ilgili hem de izleyici sayısının düşmesine karşın sinema sektöründe atılması düşünülen / planlanan / önerilen adımlarla ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulundu.