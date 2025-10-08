Habertürk
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen Şener Esen cinayetinde ceza onandı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!

        İzmir'in Buca ilçesinde müzisyenlik yapan 42 yaşındaki Şener Esen'i silahla vurarak öldüren 28 yaşındaki Mehmet Ateş'e, verilen indirimsiz müebbet hapis cezası istinafta da onandı. Kararda isabetsizlik olmadığına hükmedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:16
        
        İzmir'de olay, 4 Şubat 2022’de saat 03.00 sıralarında, Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta meydana geldi. Silah seslerini duyan mahalleli, dışarı çıktığında, 1 çocuk babası müzisyen Şener Esen'i (42) kanlar içinde yatarken buldu.

        BİR ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Esen, kurtarılmadı. Şener Esen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

        KATİL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin Mehmet Ateş (28) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Ateş, emniyette suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        İNDİRİMSİZ CEZA ALDI

        Mehmet Ateş hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Ateş'in ağabeyi Ö.A. (33) hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve S.Ç. (36) için de 'Suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi. İddianame, İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

        Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Ateş, kız arkadaşı M.B.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla Esen'i öldürdüğünü söyledi. 2024 yılının Kasım ayında İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Mehmet Ateş'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken indirim de uygulamadı.

        S.Ç. ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan yargılanan Ö.A.'nın eyleminin suçluyu kayırma olduğuna hükmeden heyet, sanığın kardeşi olması sebebiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

        "KARARDA İSABETSİZLİ YOK"

        Kararın ardından avukatların itirazları üzerine dosya istinafa gitti. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suç niteliğine uygun kabulüne, hukuka uygun ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen mahkumiyet hükmünde bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Bu sebepten ötürü Ceza Dairesi, istinaf taleplerinin reddine karar verip yerel mahkemece verilen cezaları onadı.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
