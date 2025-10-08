İzmir'de olay, 4 Şubat 2022’de saat 03.00 sıralarında, Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta meydana geldi. Silah seslerini duyan mahalleli, dışarı çıktığında, 1 çocuk babası müzisyen Şener Esen'i (42) kanlar içinde yatarken buldu.

BİR ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Esen, kurtarılmadı. Şener Esen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

KATİL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin Mehmet Ateş (28) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Ateş, emniyette suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İNDİRİMSİZ CEZA ALDI

Mehmet Ateş hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Ateş'in ağabeyi Ö.A. (33) hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve S.Ç. (36) için de 'Suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi. İddianame, İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Ateş, kız arkadaşı M.B.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla Esen'i öldürdüğünü söyledi. 2024 yılının Kasım ayında İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Mehmet Ateş'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken indirim de uygulamadı.