Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Arjantin Devlet Başkanı Milei, yeni kitabını Buenos Aires’te şarkılar söyleyerek tanıttı | Dış Haberler

        Arjantin Devlet Başkanı Milei, yeni kitabını Buenos Aires'te şarkılar söyleyerek tanıttı

        Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, yeni kitabını Buenos Aires'teki Movistar Arena'da müzikli bir gösteriyle tanıttı. Etkinlik, seçim sürecinde desteği artırma amacı taşırken, Milei kendisini "Arjantin mucizesini yeniden inşa edebilecek tek lider" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.10.2025 - 09:12 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, "La construccion del milagro (Mucizenin İnşası)" adlı yeni kitabını başkent Buenos Aires'teki Movistar Arena'da düzenlenen müzikli etkinlik eşliğinde tanıttı.

        2

        Sahnede şarkılar da seslendiren Milei, muhalefeti eleştirerek "Arjantin mucizesini yeniden inşa edebilecek tek liderin kendisi olduğunu" belirtti.

         

         

        3

        Bu sıra dışı etkinlikte Milei, İsrail'e düzenlediği saldırıdan bu yana elinde tuttuğu rehinelerin serbest bırakılması talebini yinelediği bir bölüm ayırdı.

        4
        5
        6
        7
        8
        9

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı