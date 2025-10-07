Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri: İşte en değerli Türk futbolcular!
Serie A'da yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Transfermarkt, ligin güncel piyasa değeri listesini açıkladı. Milli futbolcu Kenan Yıldız son 2 yılda piyasa değerini tam 75 katına çıkardı ve rekor bedele ulaştı. Kenan Yıldız, Juventus ile profesyonel sözleşme imzaladığı 2023 yılında sadece 1 milyon euroluk değere sahipti. İşte en değerli 10 Türk futbolcu...
Türk futbolunun yıldızları, yalnız saha içindeki performanslarıyla değil, piyasa değerleriyle de dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre, Kenan Yıldız rekor bir değerle zirvede yer alırken onu Arda Güler takip etti.
İşte en değerli 10 Türk futbolcu:
Uğurcan Çakır - Galatasaray - 15 milyon euro
Yunus Akgün - Galatasaray - 15 milyon euro
Can Uzun - Eintracht Frankfurt - 18 milyon euro
Kerem Aktürkoğlu - Fenerbahçe - 23 milyon euro
Ferdi Kadıoğlu - Brighton & Hove Albion - 25 milyon euro
Barış Alper Yılmaz - Galatasaray - 25 milyon euro
Hakan Çalhanoğlu - Inter - 25 milyon euro
Orkun Kökçü - Beşiktaş - 28 milyon euro