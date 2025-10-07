Habertürk
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri: İşte en değerli Türk futbolcular!

        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri: İşte en değerli Türk futbolcular!

        Serie A'da yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Transfermarkt, ligin güncel piyasa değeri listesini açıkladı. Milli futbolcu Kenan Yıldız son 2 yılda piyasa değerini tam 75 katına çıkardı ve rekor bedele ulaştı. Kenan Yıldız, Juventus ile profesyonel sözleşme imzaladığı 2023 yılında sadece 1 milyon euroluk değere sahipti. İşte en değerli 10 Türk futbolcu...

        Giriş: 07.10.2025 - 16:10 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:10
        1

        Türk futbolunun yıldızları, yalnız saha içindeki performanslarıyla değil, piyasa değerleriyle de dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre, Kenan Yıldız rekor bir değerle zirvede yer alırken onu Arda Güler takip etti.

        İşte en değerli 10 Türk futbolcu:

        2

        Uğurcan Çakır - Galatasaray - 15 milyon euro

        3

        Yunus Akgün - Galatasaray - 15 milyon euro

        4

        Can Uzun - Eintracht Frankfurt - 18 milyon euro

        5

        Kerem Aktürkoğlu - Fenerbahçe - 23 milyon euro

        6

        Ferdi Kadıoğlu - Brighton & Hove Albion - 25 milyon euro

        7

        Barış Alper Yılmaz - Galatasaray - 25 milyon euro

        8

        Hakan Çalhanoğlu - Inter - 25 milyon euro

        9

        Orkun Kökçü - Beşiktaş - 28 milyon euro

        10

        Arda Güler - Real Madrid - 60 milyon euro

        11

        Kenan Yıldız - Juventus - 75 milyon euro

