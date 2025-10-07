Avrupa'da yeni dönem: Schengen sınırlarında biyometrik sınır kontrolleri başlayacak

Avrupa Birliği, pasaportlara basılan damgaları kaldırarak bunun yerine dijital bir sınır yönetim sistemine geçmeye hazırlanıyor. Guardian'ın haberine göre böylece, Schengen bölgesindeki 29 ülkenin herhangi birine giriş yapan ziyaretçilerin yüzleri ve parmak izleri, yeni giriş/çıkış sistemi kapsamında taranacak.

12 Ekim Pazar gününden itibaren Avustralyalılar ve AB üyesi olmayan diğer ülkelerin vatandaşları, Avrupa'ya seyahat ettiklerinde yeni biyometrik giriş/çıkış sistemi (EES) ile karşılaşabilir. Başlangıçta bazı gecikmelere neden olsa da sistemin zamanla süreci daha verimli hale getirmesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşlarının neleri bilmesi gerekiyor?

AB SINIR SİSTEMİ NASIL DEĞİŞİYOR?

Avrupa dışından gelen yolcular, 25'i AB üyesi olmak üzere toplam 29 ülkeden oluşan Schengen bölgesine (İsviçre, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda dahil) artık yeni sistemle giriş yapacak.

NERELERDE UYGULANACAK?

Pasaportlara damga basmak yerine, Schengen bölgesine giriş yapan yolcuların yüzü, parmak izi, giriş ve çıkış tarihleri dijital olarak kaydedilecek.

AB'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"EES, pasaport damgalarının yerini kademeli olarak alacak. Yolcuların giriş-çıkışlarının dijital olarak kaydedilmesi, sınır kontrollerini hızlandıracak ve görevlilerin daha verimli çalışmasını sağlayacak."

Sistemin bir diğer amacı da düzensiz göçü önlemek ve güvenlik risklerini azaltmak için sınır görevlilerine yolcu bilgilerinin daha geniş erişimini sağlamak oldu. NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK? Sistemin bu hafta sonu uygulanmaya başlanmasıyla birlikte kademeli bir geçiş süreci yaşanacak. EES'in tamamen 10 Nisan 2026'da devreye girmesi bekleniyor. KİMLER ETKİLENECEK? AB pasaportu olmayan ve Schengen bölgesine kısa süreli giriş yapan herkes EES'i kullanacak, sistem ücretsiz. Travel Europe'a göre kısa süreli konaklama, 180 günlük bir dönem içinde en fazla 90 gün kalmak anlamına geliyor. Bu süre, EES kullanan tüm Avrupa ülkeleri için ortak şekilde hesaplanıyor. Yolcuların varış noktalarında bulunan self-servis terminallerini veya bazı ülkelerde kullanılabilecek mobil uygulamaları kullanması durumunda sınır geçişlerinin daha hızlı olacağı belirtildi. YOLCULAR NE YAPACAK? Yolcular varış yaptıklarında Schengen sınır kodu kapsamında sorulara yanıt verecek. Bu işlemle birlikte kişisel bilgilerini içeren bir kayıt oluşturulacak. Bu kayıt üç yıl boyunca sistemde tutulacak; bu süre içinde yeniden girişlerde yalnızca parmak izi veya fotoğraf bilgileri kullanılacak.