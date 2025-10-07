Jennifer Lopez ile Ben Affleck ayrılıktan aylar sonra kırmızı halıda yan yana

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, uzun zaman sonra kırmızı halıda yeniden bir araya geldi. Bu yılın başında boşanma davası resmen sonuçlanan çift, 'Örümcek Kadının Öpücüğü' (Kiss of the Spider Woman) filminin New York galası için buluştu. Lopez'in başrolde yer aldığı filmin yapımcısı, Ben Affleck...

Ben Affleck, galada verdiği demeçte; "Yönetmen Bill Condon bu türde inanılmaz ve Jennifer da tam oynamak için doğduğu türden bir rolde. Filmde harikalar yaratıyor. İzleyicilerin bu filmi izlemesini sabırsızlıkla bekliyorum. Bu filmle, bugüne kadar yer aldığım diğer filmler kadar gurur duyuyorum. Bu gece burada olmaktan dolayı gerçekten çok heyecanlıyım" dedi.

Ayrılıklarının ardından Ben Affleck ile aynı projede çalışmak zorunda olmasıyla ilgili geçen hafta verdiği bir röportajda konuşan Jennifer Lopez; "Gerçekten zor bir dönemdi" itirafında bulunmuş ancak Broadway müzikali 'Örümcek Kadının Öpücüğü'nün sinema uyarlamasına yaptığı katkılardan bahsederken eski eşinden minnetle söz etmişti. Lopez; "O ve şirketi olmasaydı film çekilemezdi" demişti.