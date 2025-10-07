Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor
Mersin'de, yürek yakan kaza sabah erken saatlerde Erdemli ilçesinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkiinde şarampole devrildi.
5 CAN KAYBI, 14 YARALI VAR
AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.
Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.