Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
Süper Lig'in sekizinci haftasını lider geçen Galatasaray artık tarihiyle yarışıyor. Sarı-kırmızılılar tarihinde ilk kez ilk sekiz haftalarda üst üste üç sezonu da yenilgi almadan geçmeyi başardı.
Son üç sezondur şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Galatasaray bu sezona da fırtına gibi başladı.
Geride kalan ilk sekiz haftanın yedisinde galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar derbiden de beraberlikle ayrıldı.
10 kişi kaldığı maçın önemli bölümünü eksik oynayan Cimbom 1-1’i yakaladı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar sekiz haftalar itibarıyla Galatasaray tarihinde de bir ilke imza attı.
2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarının ilk sekiz haftalarında yedişer galibiyet ve birer beraberlikle üç sezonda da 22 puan topladı.
Söz konusu haftalarda üç sezonda da rakiplerine hiç yenilmeyen Galatasaray tarihinde ilk kez üst üste üç sezon ilk sekiz haftayı mağlubiyet almadan geçmeyi başardı.
Sarı-kırmızılılar Okan Buruk'tan önce en son Igor Tudor döneminde 2017-18'de ilk sekiz hafta bu başarıyı yakalayabilmişti.
Tudor'dan önce 2007-08'de Karl-Heinz Feldkamp 8 haftalık dilimde 6 galibiyet 2 beraberlik elde etmişti.
2005-06 sezonunda Eric Gerets, 2001-02 sezonunda Mircea Lucescu da aynı bölümde 22 puanlık performans sergilemişti.