        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Uğurcan Çakır, Muslera'nın boşluğunu doldurdu - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan Çakır, Muslera'nın boşluğunu doldurdu

        Galatasaray'ın 30 milyon Euro bonservis yatırımında bulunduğu Uğurcan Çakır, Muslera'nın boşluğunu dolduracağını gösterdi.

        Giriş: 06.10.2025 - 10:36 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:36
        1

        Galatasaray'da 14 senelik Muslera'nın devrinin sona ermesiyle birlikte kaleci arayışları tüm yaz sürmüştü.

        2

        Uzun süre Lunin, Ederson, Alisson gibi isimlerin peşinde koşan Cimbom son günlerde Trabzonspor kaptanını renklerine bağlamıştı.

        3

        Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in özellikle istediği Uğurcan başkanı da şimdiye kadarki performansıyla haksız çıkarmadı.

        4

        Sarı-kırmızılı kulübün yakın dönem efsanesi olan Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurabileceğinin de işaretlerini verdi.

        5

        30 milyon Euro'luk bonservis bedeli, transferin ilk günlerinde eleştiri konusu olsad a milli file bekçisi kısa sürede taraftarın güvenini kazandı.

        6

        Alanyaspor deplasmanında ilk imza maçını oynayan Uğurcan yaptığı 8 kurtarışla kalesinde devleşti ve takımına 3 puanı getiren isimlerden biri oldu.

        7

        Uğurcan mücadelenin ardından soyunma odasında tebrikleri kabul ederken 'Ben işimi yaptım' diyerek mütevazı bir tavır da sergiledi.

        8

        Tarihi Liverpool zaferinde de iki kritik kurtarışıyla geceye imza atan Uğurcan Beşiktaş maçında da ses getiren bir performans sergiledi.

        9

        2013'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına giren ilk Galatasaray kalecisi olan Uğurcan, Muslera'nın ayrılığından doğan boşluğu da doldurabileceğini şimdiden gösterdi.

        10

        Yıllardır birbirine saygı duyan ikili, Uğurcan'ın Galatasaray kariyerinde de uzaktan da olsa görüşmeye devam ediyor.

        11
