Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.858,52 %-2,02
        DOLAR 41,6912 %0,08
        EURO 48,8556 %-0,23
        GRAM ALTIN 5.263,55 %1,03
        FAİZ 39,93 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 65,00 %1,02
        BITCOIN 123.935,00 %0,95
        GBP/TRY 56,0440 %-0,36
        EUR/USD 1,1712 %-0,26
        BRENT 65,22 %1,07
        ÇEYREK ALTIN 8.606,76 %1,04
        Haberler Ekonomi Emlak Bakanlıktan emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza - Emlak Haberleri

        Bakanlıktan emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza

        Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı, piyasa istikrarını sağlamak amacıyla, 1416 kişi hakkında 172 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 09:37 Güncelleme: 06.10.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bakanlığımızca mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılması yasaklanmıştır. ⁠Ayrıca emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceği hüküm altına alınmıştır. ⁠Bu düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişiler de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilmektedir" denildi.

        Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

        "⁠70 taşınmaz sahibi ve ⁠186 emlak işletmesinin, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 256 kişi hakkında 34 milyon 900 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bugüne kadar taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yapılması nedeniyle 1416 kişi hakkında işlem yapılmış ve toplam 172 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlığımız, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulması ve vatandaşlarımızın menfaatinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirleri gecikmeksizin almaya devam edecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        C vitamini deposu besinler
        C vitamini deposu besinler
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu