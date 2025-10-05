Domenico Tedesco: Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!

Karşılaşmada çok fazla orta yapma ve şut çekme imkanlarının olduğunu ancak 10 saniye bekledikleri için rakibin bunu engellediğini dile getiren Tedesco, "Daha hızlı olmamız, daha çabuk olmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde maçları kazanabilirsiniz. Aslında 3. bölgede oyunu oynadık ama yetersizdi. 0-0 oynarken kötü oynarsınız ama iyi orta ve duran toplar maçı değiştirebilir. Ama dürüst olmak gerekirse bugün de yöntemler yoktu. Bugün gol atabileceğimiz hissiyatına sahip değildim. Duran toplardan da olsa herhangi bir şekilde gol atabileceğimiz hissiyatına sahip değildim. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü aslında 0-0 giden bir maçta duran toplar çok belirleyici olabilir. Bir frikik her şeyi değiştirebilir. Ama belirtmiş olduğum gibi gol atabileceğimize dair o hissiyata sahip değildim." şeklinde konuştu.