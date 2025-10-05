Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da vahşet! Cenaze evinde çifte cinayet! | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da vahşet! Cenaze evinde çifte cinayet!

        Tekirdağ'da tam bir vahşet yaşandı. Kentin Çorlu ilçesinde bir cenaze evinde yaşanan olayda, iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan kavgada iki kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 15:21 Güncelleme: 05.10.2025 - 15:21
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, cenaze evinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Aykut Ertaşır (40) ile yeğeni Olcay Ertaşır (22) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay ilçenin Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi.

        Olcay Ertaşır
        Olcay Ertaşır

        A.B.’nin kız kardeşinin cenazesi için İstanbul’dan ilçeye geldiğini duyan husumetlisi Aykut Ertaşır, yeğeni Olcay Ertaşır ile birlikte cenaze evine gitti.

        Burada taraflar arasında çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, vücutlarına kurşun isabet eden Aykut Ertaşır ve Olcay Ertaşır ile A.B. ve O.T., kanlar içinde yere yığıldı.

        Aykut Ertaşır
        Aykut Ertaşır

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aykut Ertaşır ile yeğeni Olcay Ertaşır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı A.B. ve O.T., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

