Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir

Orta kulak iltihabı, özellikle küçük çocuklarda sık görülen ve zaman zaman geçici işitme kaybına neden olabilen bir sağlık sorunu. Prof. Dr. Ömer Faruk Çalım, orta kulağın hava dolu bir boşluk olduğunu ve bu boşluğun iltihapla dolmasının orta kulak enfeksiyonu olarak tanımlandığını söyleyerek, özellikle 6 ay ile 2 yaş arası çocuklarda daha sık görülen bu durum olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çalım, “Orta kulakla burun boşluğu arasındaki tüpün fonksiyonu, boyutu ve şekli açısından küçük çocuklar risk altında oluyor. Orta kulak, kulağımızın işitmesini sağladığı için burada oluşan iltihaplar geçici işitme kayıplarına yol açabiliyor” dedi.

SONBAHAR VE KIŞ AYLARINDA ARTIYOR

Orta kulak iltihaplarının özellikle sonbahar ve kış aylarında arttığını vurgulayan Prof. Dr. Çalım, “Alerjenler ve polenlerin mevsim geçişlerinde artması, hava kirliliği ve sigara dumanına maruz kalmak da etkiliyor. Anne babası sigara içen çocuklarda orta kulak iltihabı daha sık görülüyor. Bu yüzden ailelerin çocuklarını pasif içicilikten koruması çok önemli” diye konuştu.