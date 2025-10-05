Serin ve yağmurlu hava!
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre, bugün Marmara, Orta ve Batı Karadeniz ile Kıyı Ege'de yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı da batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde de mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının da, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın da genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.