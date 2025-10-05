Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisi değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesini değerlendirdi
"BUNLAR HER ZAMAN ELE GEÇMEZ"
ALİ GÜLTİKEN: "Beşiktaş'ın eline geçirdiği bu kadar önemli avantajı kullanamamış olmasının anlaşılır yanı yok. Bu maçta elde edilecek 3 puan yalnızca Beşiktaş'ı zirve yarışına sokmakla kalmayacak, ligin de zirvesini yeniden dizayn edecekti. Bunlar her zaman ele geçmez. Burada kaybedilen sadece 2 puan değil çok daha fazlası." (Sabah)
"DERBİDEN KALAN YENİLMEZLİK"
LEVENT TÜZEMEN: "Galatasaraylı futbolcular, adeta dejavu yaşadı. İlk yarıda Beşiktaş, Galatasaray'ı Liverpool'a karşı oynadığı taktikle etkisiz hale getirdi. Beşiktaşlı oyuncular, kompakt futbol anlayışı içinde mükemmel alan savunması yaptılar, hücumu hızlı ataklarla planladılar ve çoğunluğunda da başarılı oldular. İkinci yarıda taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaraylı oyuncular, 10 kişi olmalarına rağmen dişlerini tırnaklarına takarak mücadele ettiler ve Beşiktaş kalesine baskına gittiler. Torreira'nın Ndidi'den çaldığı topu İlkay gole çevirerek hem skoru eşitledi hem de arkadaşlarına moral verdi. Gol sonrası Liverpool taktiğine geri dönen Galatasaray, ikinci gol için umutlarını kontrataklara bağladı. Derbiden Galatasaray'a kalan yenilmezlik oldu." [Sabah]
"LIVERPOOL'DAN ESER YOKTU"
ZEKİ UZUNDURUKAN: "Liverpool karşısında tarihi bir zafere imza atan Galatasaray'dan eser yoktu derbide! İster yorgunluk deyin, ister motivasyon eksikliği... İster 'Beşiktaş'ı nasıl olsa yeneriz' diye baktılar deyin... İsterseniz de 'ayakların yere basmama durumu vardı' deyin... Dün Rams Park'ta öyle kötü bir ilk yarı oynadı ki Galatasaray! Aman Allahım! Beşiktaş kalesine isabetli bir şutu bile yoktu Galatasaray'ın! İngiliz devi Liverpool'a gününü gösteren Galatasaray'dan bahsediyoruz hem de! Aynı 11... Aynı takım! Salıdan cumartesiye kadar bu kadar mı değişir Galatasaray! Sergen Yalçın biraz daha cesur olup rakibin üzerine giderek kazanmak yerine skoru korumayı tercih etti. Bu durum da zaten yorgun olan Galatasaray'ın işine geldi. İlk yarıda Beşiktaş, ikinci yarıda da Galatasaray daha iyi oynadı. Liverpool yorgunu Galatasaray, uzun süre 10 kişi oynadığı derbiyi kaybetmedi ve liderliğini sürdürdü." [Fotomaç]
SERGEN YALÇIN DEVAM ETTİREMEDİ"
ENGİN VEREL: "Sergen Yalçın ancak Galatasaray eşitlik golünü bulduktan sonra oyunda ve taktikte değişiklik yapmaya çalıştı ancak skor avantajını kaybetmişti ve işi devre arasındaki kadar kolay değildi. Çünkü Galatasaray kazanmaktan çok elindeki 1 puana sıkı sıkıya sarılmış, kazanmayı ise daha az düşünmeye başlamıştı. Kuşkusuz bu derbinin soncu en çok Fenerbahçe ve Trabzonspor'a yaradı. Galatasaray'ı son yenen takım olan Beşiktaş bir kez daha bu başarıyı tekrarlayabilirdi ama Sergen Hoca başlangıçta yaptığı doğru işleri, ikinci yarıda devam ettiremedi. Son 10 dakikada kazanmak için alınan riskler iki takıma da 3 puan getirmedi, derbinin sonucuna en çok sevinen ise Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu." (Akşam)
"NDIDI YÜZÜNDEN KAZANAMADI"
AHMET ÇAKAR: "İkinci yarı işler G.Saray için kötü, Beşiktaş için olağan şekilde giderken sahneye Beşiktaşlı Ndidi çıktı. Ceza alanı ön çizgisi üzerinde topla debelendi, Torreira tıklayıverdi, İlkay da golü yaptı. Beşiktaş kazanabileceği maçı Ndidi'nin işgüzarlığı yüzünden kazanamadı." (Sabah)
"BEŞİKTAŞ BU MAÇI KAZANIRDI"
ERCAN TANER: "10 kişi mücadele eden ev sahibi, oyuna hükmedemiyordu. Beşiktaş hem topa sahip olmuş hem de pozisyon yakalamaya başlamıştı. Rafa Silva, Cengiz’in mükemmel pasında topa çok kötü vurmasa Beşiktaş öne geçecekti. Bitime 5 dakika kala Icardi ve Sane’nin oyuna alınması biraz geç gibi geldi bana. Sergen Yalçın takımı çok iyi hazırlamış. İkinci yarının başında psikolojik geri çekilme olmasa Beşiktaş bu maçı kazanırdı." (Sözcü)
"SERGEN YALÇIN'IN ÇOK ZAMANA İHTİYACI VAR"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Beşiktaş'ın set oyunu zayıf, o yüzden üretemediler. Çok net gol pozisyonu gündeme geldi. Onu da Rafa gibi kaliteli bir isim boş kale varken havaya dikti. Sonuçta puanlar paylaşıldı. Torreira mucizesini hakikaten ayrı incelemek lazım. Sakatlanıyor, adalesi çekiyor, devam ediyor. Hafta içi yorgunluğuna rağmen yine her yere bastı. Bir de üstelik hücum presle kaptığı topla beraberlik golünü yarattı. Lemina da çok iyi stoper görevi yaptı. G.Saray'ın, Liverpool maçı yorgunluğunun üstüne yenik durumdayken 10 kişi kalmasına rağmen aldığı bu puan altındır. Cerny iyi futbolcu ama fizik gücü yetersiz. Toure, varlık gösteremedi. Sergen Yalçın'ın çok zamana ihtiyacı var." (Sabah)
"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞTIRAMADIM"
TURGAY DEMİR: "Beşiktaş'a yakıştıramadım bu beraberliği… Hele hele rakip eksikken zamana oynamak hiç hoş değildi... Beşiktaş çıkar takır takır topunu oynar, oynamayanı da hocası kenara alır. Normali böyledir ama Beşiktaş'ta olan bu değil maalesef… Uzun lafın kestirmesi, cesur bir teknik adamla Beşiktaş bu maçı çok rahat kazanırdı. Rafa-Cerny boşluk bulduklarında neler yaptılar gördük, çok daha fazlasını yaparlardı eğer Sergen Yalçın izin-insiyatif verseydi!.." (Sözcü)
"PUANI G.SARAY KAZANDI"
ERMAN TOROĞLU: "Derbi maçlarında hiçbir zaman kazanan önceden belli olmaz. Bu klasik cümledir ama bu tip maçlarda belli şeyleri yapıp, belli şeyleri yapmayacaksın. Galatasaray öyle ya da böyle, yorgun da olsa eksik de olsa çok tehlikeli bir takım. Ceza sahasına yakın yerde riskli oynar, kalecin de takım arkadaşına öyle pas atarsa golü yersin. Puan kazanan takım Galatasaray’dı. Eğer Beşiktaş on kişi kalan Galatasaray’ı yenemiyorsa ben büyük takımım demesin." [Sözcü]
"11'E 11'KEN DAHA ETKİLİ OYUN VARDI"
MUSTAFA ÇULCU: "Bir gol, bir kırmızı kart. İkinci yarı seyirci olağanüstü devreye girdi itici güç oldu. On kişi kalan ve yorgun Galatasaray'ı diriltti, beraberlik geldi. Lemina ve İlkay ekstra sorumluluk aldı. Sergen hocanın rakip 10 kişi kalınca nasıl oynamalıyız planında eksiklikler var. 11'e 11'ken daha etkili oyun vardı." (Fotomaç)
"TARİHİ BİR FIRSAT KAÇTI"
FATİH DOĞAN: "Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş tarihi bir fırsatı değerlendiremedi. Beşiktaş, galibiyetle son şampiyonun karizmasını çizebilirdi. Gecenin bir sorusu da şu olmalı: 30 dakikada Beşiktaş'ın kondisyonu, Liverpool maçını niye Beşiktaş oynamış gibi duruyordu?" (Sabah)