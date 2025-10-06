Habertürk
        Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları rekora doymuyor: 4 bin dolar sınırına yaklaştı... İşte Güncel 6 Ekim 2025 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları

        Altın fiyatları rekora doymuyor: 4 bin dolar sınırına yaklaştı

        Altının ons fiyatı, yılın 9 ayında Fed'in gevşeme döngüsüne ilişkin artan beklentiler, ABD'de hükümetin kapanması ve jeopolitik risklerin devam edebileceği şüphelerinden destekle rekor kırarak ons başına 4 bin dolar sınırına yaklaştı. Gram altın ise 5 bin 280 TL ile rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 08:09 Güncelleme: 06.10.2025 - 08:09
        Piyasalar 2025'e küresel çapta enflasyon-resesyon ikilemi arasında merkez bankalarının para politikalarında gevşeme döngüsüne girmesi beklentileriyle başlarken, bu dönemde dolar endeksindeki zayıflama, devam eden küresel belirsizlikler ile 3. çeyrekte ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması yatırımcıların güvenli liman olan altına ilgisini artıyor.

        Ons altın 3 bin 921 dolar ile zirve tazeledi. Onsu takip eden gram altın ise 5 bin 280 TL ile rekor kırdı.

        Çeyrek altın 8.448 TL’den Cumhuriyet altını ise 33.791 TL’den işlem görüyor.

        Altın bu yıl şimdiye kadar yüzde 47’den fazla artış göstererek 1979’dan bu yana en büyük yıllık kazancına doğru ilerliyor.

