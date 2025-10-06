Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon

        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

        Giriş: 06.10.2025 - 07:14 Güncelleme: 06.10.2025 - 07:45
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere düzenlenen operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl J. K.lığı KOM Şube Müdürlüğünce

        Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı” kapsamında; devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suistimal ettiği belirlenen şirket ve çalışanlarına yönelik olarak 06 Ekim 2025 tarihinde İstanbul ili genelinde (24) ayrı adreste (23) şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı faaliyeti başlatılmıştır.

        *Haberin görseli AA arşivden servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

