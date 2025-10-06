Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sezen Aksu, semti Kanlıca'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Kanlıca ve Çubuklu arasında yürüyüş yapan Aksu, kendisine selam veren ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi.

Uzun bir aradan sonra görüntülenen 'Minik Serçe', hayranlarıyla ayak üstü sohbet de etti.