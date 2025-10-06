Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kan donduran olay, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

BENZİNLİKTE BIÇAKLA SALDIRDI

DHA'daki habere göre Hüseyin Ö., eski eşi Fatma K. (34) ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun T. (44) ile karşılaştı. Kamyon şoförü Hüseyin Ö., elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.’ye saldırdı.

BEBEĞİYLE KAÇARKEN BIÇAKLADI

Ardından Hüseyin Ö. kucağındaki bebeğiyle markete kaçan Fatma K.’nin peşinden iş yerine gitti. Fatma K.’yi da burada yakalayan Hüseyin Ö. bıçakladı.

İKİSİNİN DE DURUMU CİDDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Hüseyin Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADIĞI ANLAR KAMERADA Hüseyin Ö.’nün akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Fatma K.’yı kucağındaki bebeğiyle birlikte kaçtığı sırada markette bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.