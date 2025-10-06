Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa haberleri: Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!

        Manisa'da, Hüseyin Ö., akaryakıt istasyonunda karşılaştığı 34 yaşındaki eski eşi Fatma K. ile onun yanındaki 44 yaşındaki Mehmet Ceyhun T.'yi bıçakla yaralayıp, kaçtı. Kucağındaki bebekle defalarca bıçaklanan Fatma K.'nin o anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 07:26 Güncelleme: 06.10.2025 - 07:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kan donduran olay, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

        BENZİNLİKTE BIÇAKLA SALDIRDI

        DHA'daki habere göre Hüseyin Ö., eski eşi Fatma K. (34) ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun T. (44) ile karşılaştı. Kamyon şoförü Hüseyin Ö., elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.’ye saldırdı.

        BEBEĞİYLE KAÇARKEN BIÇAKLADI

        Ardından Hüseyin Ö. kucağındaki bebeğiyle markete kaçan Fatma K.’nin peşinden iş yerine gitti. Fatma K.’yi da burada yakalayan Hüseyin Ö. bıçakladı.

        İKİSİNİN DE DURUMU CİDDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        REKLAM

        POLİS SALDIRGANI ARIYOR

        Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Hüseyin Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

        ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADIĞI ANLAR KAMERADA

        Hüseyin Ö.’nün akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Fatma K.’yı kucağındaki bebeğiyle birlikte kaçtığı sırada markette bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        MARKETTE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

        Görüntülerde, Fatma K.’nın kucağındaki bebeğiyle koşarak markete girmesi, peşinden gelen Hüseyin Ö.’nün eski eşini bıçakladığı anlar yer aldı. Bu sırada markettekilerin yaşadığı panik de kameralara yansıdı. Market içerisindeki bir kişinin, saldırgana müdahale etmek için kasanın üzerindeki ürünleri fırlattığı görüldü. Hüseyin Ö.’nün olayın ardından kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manisa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!