Gökyüzü bu hafta “Değişim için harekete geçin” mesajı veriyor. 6 Ekim’de Merkür’ün Akrep’e geçişiyle birlikte gizli konular ve sezgiler öne çıkıyor. 7 Ekim Koç Dolunay’ı ise cesur adımlar atmak, liderlik etmek ve kişisel hedeflere odaklanmak için mükemmel bir fırsat. Peki 6-12 Ekim haftasında burçları neler bekliyor?

Sevgili Koçlar, hedeflerinize odaklanmak ve cesur adımlar atmak için mükemmel bir zaman. Ancak değişim için harekete geçerken aceleci ve öfkeli olmayın…

Sevgili Boğalar, ilişkilerde derin konuşmalar yapabilirsiniz. Dolunay’da ise biraz daha yavaşlayıp ruhsal ve bedensel dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

Sevgili İkizler burçları, sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda. Dolunay size yeni bir çevre fırsatı getiriyor. Ancak eski dostluklarda kopmalar yaşanabilir.

Sevgili Yengeçler, kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuz gündemde. Dolunay’la birlikte kariyerde büyük bir sorumluluk ve karar alabilirsiniz.

Sevgili Aslanlar, Dolunay size yeni ufuklar açıyor. Eğitim, seyahat veya hukukla konularında netlikler kazanabilirsiniz.