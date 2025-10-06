Güllü'nün oğlu ve kızının savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı

26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi, Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 6'ncı katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. 'Güllü' adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde sanatçının oğlu Tuğberk Gülter müşteki, kızı Tuyan Ülkem Gülter ise müşteki - tanık olarak dinlenmişti. Olay günü evde bulunan Sultan Nur Ulu da tanık olarak ifade vermişti. Geçtiğimiz cuma günü verilen ifadeler ortaya çıktı.

"ANNEMİN NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"

Tuyan Ülkem Gülter, ifadesinde annesinin her gün sıkça alkol içtiğini söyledi. Olay günü Sultan ile odalarına geçtiklerini, annesinin ise salonda olduğunu belirten Gülter, "Benim odamdaki cam açıktı. Annem zaten camları açık tutardı. Odada Sultan ile benim yatağıma oturdu. Annem o sırada tuvalete gitmiş. Bu sırada salondaki televizyonda müziğin sesi yüksekti. Annem odaya geldiğinde Roman havası çalıyordu. Biz de Sultan ile birlikte ayakta oynuyorduk. Annem odaya geldiğinde bize eşlik etti, o da oynamaya başladı. Hatta Sultan'ın elinden tuttu Roman havası oynatmaya çalıştı. Ben anneme 'Anne Sultan Roman havası oynamayı bilmez' diye güldüm, benimle de oynadı, hatta sarıldık. Bu arada söz konusu cama arkam dönük haldeydim. Annem, oyun oynama sırasında benim yanımdan arka cama oynayarak geçti. Sonra bir patırtı gibi ses duydum. Birden arkamı döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum, sonra anne diye bağırarak dışarı çıktım. Aşağı doğru koşmaya başladım, annemi kaldırmaya çalıştım gibi hatırlıyorum. O kadar şoktaydım ki her şeyi hatırlamıyorum. Sanırım Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Polisi, ambulansı kim aradı hatırlamıyorum. Ben annemin aşağıya nasıl düştüğünü görmedim, arkamı döndüğümde elbisesini görür gibi oldum" dedi.

Annesinin kameralarda tuvaletten çıktıktan sonra "O ne lan" şeklindeki ifadesini odada oldukları için duymadıklarını dile getiren Gülter, şunları kaydetti: "Annemin tuvalete girdiğini zaten görmemiştik. Annem de odaya girer girmez oynamamıza eşlik etti. O gün annem çok neşeliydi. Beyin damarlarında genişleme ve daralma olduğunu biliyorum, bununla ilgili ozon tedavisi görmektedir, ancak annem alkol alınca normalin dışında hızlı yürür, o gün de ifademin başında da belirttiğim üzere şarap içmişti ve yine yürümesi dengesizleşmişti. Hatta salondayken de artık dengesizdi, yani alkolün etkisi başlamıştı. Annemin düşman olduğu ya da nefret ettiği kimse yoktu. Asistan Çiğdem ile sadece kırgınlık vardı. Annem onu kısa süre önce kahvaltıya davet etmişti. Annem işle ilgili bir şey soracağı zaman ona sorardı. Çiğdem abla annesiyle yaşıyordu. Annem çok titiz bir insandı, her yerin düzenli ve temiz olmasını isterdi. Sürekli temizlik yapar, yerleri siler, toz alırdı. Temizlikte farklı markalara ait çeşitli deterjanlar kullanırdı, deterjanlara çok düşkündü, sürekli eve deterjan veya koku siparişi gelirdi, bizim evimizde yerler parkelidir, düzenli temizlendiği için bazen kaygan olabiliyor."

"SOSYAL MEDYADA ÇIKAN İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR" Olay günü İstanbul'da nişanlısıyla olan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise şu ifadelere yer verdi: "Gece saatinde beni ablam aradı, çığlık atarak 'Yağız koş annem düştü' dedi. Ben telefonu kapattım ilk manevi babamı aradım, 'beni al' dedim. Sonrasında alt katımızda oturan komşumuzu aradım, olayı sordum, annemin hayatta olup olmadığını sordum. Bana 'Buraya gelmen lazım oğlum' dedi, sonra tekrar sorduğumda 'Başın sağ olsun' oğlum dedi. Yola çıktım, saat 03.09'da Yalova Çınarcık'taydım. Ben bu saatleri net olarak söyleyebiliyorum çünkü telefonumda aile takip programı var. Ben evdeki kameraları online olarak izleyebiliyordum, hatta yoldayken karakol amiri beni aradı, ben görüntüleri kayıt alabildiğimi söyledim, sonrasında kamera kartlarını nereden almaları gerektiğini söyledim. Hastaneye vardığımda telefonumu görevlilere verdim, 'Görüntüleri buradan alabilirsiniz' dedim. Annemin husumetlisi yoktur, Tuyan'la da hiçbir problemi yoktur. Sultan'ı annem ve Tuyan'dan çok dinledim, kendisiyle bu olay öncesinde yalnızca bir kere yüz yüze denk geldim diye hatırlıyorum, ikisinin de annemle bir problemi yoktur, sosyal medyada çıkan iddialar tamamen asılsızdır. Çiğdem ablayla annemin arası gayet iyidir, kişisel hiçbir husumetleri yoktur, Çiğdem abla annemin yakın arkadaşıdır, bir süredir ticari ilişkilerini kesmişlerdi ancak annem yine ona bir şeyler danışırdı. Annem ile Çiğdem ablanın ilişkisi öyledir, zaman zaman birbirlerini engellerler, birbirlerine tatlı trip yaparlar. Çiğdem ablanın salonuyla annemin yatak odası pencereleri yan yanadır, ancak evin dışı demirle örülü olup korkuluk bulunmaktadır. Korkuluğu Çiğdem abladan önce oturan evin sahibi yaptırmıştı, iki evin arasında geçiş mümkün değildir.

Bazen kameranın takılı olduğu kabloyu soketi çıkartır ya da kahve yapacakları zaman yine kameranın bağlı olduğu fişi çekip kahve makinesini bağlarlar. Bu nedenle zaman zaman kameranın kayıt almadığı olur, annem bu hususu hiç umursamaz, annem duşa gireceği zaman açık görüntülerinin olmaması amacıyla da kameraların fişini çekerdi. Annemin denge problemi vardı, özellikle beli kırıldığı bir dönem olmuştu, ondan sonra annem öne eğilerek yürümeye başlamıştı. Özellikle alkol aldığında normalde kullandığı gözlüğü kullanmaz ve daha hızlı yürür, bu da dengesini kaybetmesine neden olur. Annemin benim önümde de daha önce dengesini kaybedip düştüğü olmuştu. Hatta bir keresinde düştüğünde annemi hastaneye götürmüştük. Kamera kaydında annemin neye 'O ne lan' dediğini tam bilmiyorum, ancak annem sarhoş olduğunda 'Bizimkiler, hazır mıyız, okey miyiz' der ya da argo kelimeler kullanır, biz annemin sarhoş olduğunu böyle anlarız. Benim bu olaya ilişkin şüpheli bulduğum hiçbir husus yoktur, kardeşimin ya da Sultan'ın annemle hiçbir husumetleri bulunmamaktadır."