Fransa, Cumhurbaşkanı Macron'un geçtiğimiz yıl sürpriz erken parlamento seçimine gitmesinin ardından siyasi krizin içinden çıkamıyor.

Macron'un 9 Eylül'de atadığı yeni Başbakan Lecornu, hükümet üyelerini açıkladıktan bir gün sonra, bugün istifa etti.

Macron, Lecornu'un istifasını kabul etti.

Lecornu'un açıkladığı kabine, parlamentodaki en güçlü grup sol ittifak ve ikinci güçlü grup aşırı sağ tarafından her yönden eleştirildi.

Fransız Sosyalist Partisi lideri Olivier Faure bugün erken saatlerde, partisinin Başbakan Sebastien Lecornu tarafından kurulan yeni hükümete mevcut haliyle karşı oy kullanacağını belirtirken, Lecornu'nun radikal bir değişikliğe gitmesi halinde işlerin değişebileceğini belirtmişti:

"Hakim olan duygu bir dehşet duygusu ... Gerçek şu ki, eşi benzeri görülmemiş bir siyasi krize tanık oluyoruz."

La France Insoumise (LFI) partisi lideri Mathilde Panot, Sébastien Lecornu'nun istifasının ardından hükümetin başında bir yıldan kısa bir süre içinde üç başbakanın gitmesinden yakındı: