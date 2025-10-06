Habertürk
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!

        Çanakkale'de, şoförünün geri manevra yaptığı geri dönüşüm kamyonunun çarptığı 81 yaşındaki Hasan Çelik hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:14 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:14
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        Çanakkale'de yürek yakan kaza, dün saat 10.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Halil Efendi Caddesi’nde meydana geldi.

        Şoförünün geri manevra yaptığı Ayvacık Belediyesi'nin yüklenici firmasına ait geri dönüşüm kamyonu, Hasan Çelik'e (81) çarptı.

        KAMYONUN ALTINDA KALDI

        DHA'daki habere göre kazada kamyonun altında kalan Çelik, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Hasan Çelik kurtarılamadı. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

        Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

