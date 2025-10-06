81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!

Çanakkale'de yürek yakan kaza, dün saat 10.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Halil Efendi Caddesi’nde meydana geldi.

Şoförünün geri manevra yaptığı Ayvacık Belediyesi'nin yüklenici firmasına ait geri dönüşüm kamyonu, Hasan Çelik'e (81) çarptı.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

DHA'daki habere göre kazada kamyonun altında kalan Çelik, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Hasan Çelik kurtarılamadı. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.