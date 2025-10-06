Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü

Yalova'da alınan bilgiye göre olay, Altınova'da sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Belgin A. (39) ile eşi Özgür A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN VE BAŞINDAN VURDU

İHA'daki habere göre tartışma kısa sürede büyüyünce Özgür A., yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş etti.

Görgü tanığı M.S., saldırganın önce kadını göğsünden vurduğunu, silahın tutukluk yapmasının ardından kaçmaya çalışan kadına bu kez başından ateş ettiğini belirtti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belgin A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

KAÇAN KATİL KOCA ARANIYOR

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli Özgür A.'nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.