Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü

        Yalova'nın Altınova ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 39 yaşındaki Belgin A., eşi Özgür A. tarafından sokak ortasında önce göğsünden sonra kafasından vurularak hayatını kaybetti. Polis, kaçan katil kocayı arıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da alınan bilgiye göre olay, Altınova'da sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Belgin A. (39) ile eşi Özgür A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        GÖĞSÜNDEN VE BAŞINDAN VURDU

        İHA'daki habere göre tartışma kısa sürede büyüyünce Özgür A., yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş etti.

        Görgü tanığı M.S., saldırganın önce kadını göğsünden vurduğunu, silahın tutukluk yapmasının ardından kaçmaya çalışan kadına bu kez başından ateş ettiğini belirtti.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belgin A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

        KAÇAN KATİL KOCA ARANIYOR

        Cinayetin ardından olay yerinden kaçan şüpheli Özgür A.'nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yalova
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        C vitamini deposu besinler
        C vitamini deposu besinler
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı