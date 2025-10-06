Hamas Mısır'da, Trump anlaşmayı bekliyor: Gazze'de son durum nedir?

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri insanlık dramı yaşattığı Gazze'de tüm dünya akan kanın durmasını bekliyor.

ABD Başkanı Trump'ın önerdiği ve onlarca ülkeden destek gören Gazze planı, Hamas'ın planının çoğunu kabul etmesi ve Trump'ın bu durumdan memnuniyet duyduğunu açıklamasıyla belirgin bir umuda dönüşse de, İsrail'in Trump'a rağmen Gazze'yi vurmaya devam etmesi ve Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı ortaklarının Gazze'ye saldırıların durması durumunda hükümeti düşüreceklerini açıklaması; süreci hassas bir dengeye oturtuyor.

Hamas liderleri Mısır'da

Hamas yetkilileri, ABD'nin Gazze'deki çatışmaların durmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamasını umduğu İsrail ile görüşmeler öncesinde Mısır'a geldi.

İsrailli müzakerecilerin de günün ilerleyen saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirme planının bir parçası olan rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler için Mısır'ın Kızıldeniz'deki tatil beldesi Şarm El-Şeyh'e gitmeleri bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hamas'ın ciddi olup olmadığını bu teknik görüşmelerin lojistik açıdan nasıl gittiğine bakarak çok çabuk anlayacağız" dedi.

Trump müzakerelerle ilgili iyimser. ABD Başkanı, "Bana ilk aşamanın bu hafta tamamlanması gerektiği söylendi ve herkesten HIZLI HAREKET etmesini istiyorum" dedi. İlk aşama Filistinli tutuklular karşılığında rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili. Gazze'de 20'si hayatta olmak üzere 48 rehine bulunuyor. Grubun sürgündeki Gazze lideri Halil El Hayya başkanlığındaki bir Hamas heyeti, çatışmayı durdurmaya yönelik şimdiye kadarki en ileri çabanın uygulanmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere ABD ve Katar temsilcileriyle bir araya gelmek üzere Mısır'da. Bu, Hayya'nın geçen ay Katar'ın başkenti Doha'da İsrail saldırısından kurtulmasından bu yana Mısır'a yaptığı ilk ziyaret. İsrail ve Hamas, Trump'ın planının bazı bölümlerini kabul etti. REKLAM Hamas rehinelerin serbest bırakılmasını ve diğer bazı unsurları kabul etti ancak uzun süredir reddettiği silahsızlanma çağrıları da dahil olmak bazı noktalarda Trump'ın çizgisinde değil. İsrail Trump'a rağmen bombalamayı sürdürüyor Trump Hamas'ın yanıtını memnuniyetle karşıladı ve İsrail'e Gazze'yi bombalamayı durdurmasını söyledi, ancak saldırıları devam etti.

Mısır'daki görüşmeler hakkında bilgi veren bir yetkili, müzakerecilerin ateşkes uygulanmadan önce kapsamlı bir anlaşma yapmaya odaklanacaklarını söyledi: "Bu, ilk aşamanın kabul edildiği ve ardından ateşkesin sonraki aşamalarına ulaşmak için daha fazla müzakere gerektiren aşamalı bir yaklaşım izleyen önceki müzakere turlarından farklıdır. Bu müteakip müzakere turları daha önce işlerin bozulduğu yerdi ve arabulucular arasında bu sefer bu yaklaşımdan kaçınmak için bilinçli bir çaba var." Plan Filistinliler arasında barış umutlarını canlandırdı ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yine durmadı. Yerel sağlık yetkilileri, uçakların ve tankların Gazze'nin çeşitli bölgelerini vurduğunu ve en az 19 kişinin öldüğünü söyledi. Ölenlerden dördünün şeridin güneyinde yardım ararken, beşinin ise öğleden sonra Gazze'de düzenlenen bir hava saldırısında öldüğü belirtildi. REKLAM Gazze'nin merkezinde yerinden edilmiş bir Filistinli olan Ahmed Esad, Trump'ın planıyla ilgili haberler çıktığında umutlandığını ancak sahada hiçbir şeyin değişmediğini söyledi:

"Durumda herhangi bir değişiklik görmüyoruz; tam tersine ne yapacağımızı bilmiyoruz, ne yapacağız? Sokaklarda mı kalalım?" Aşırı sağ, süreci tehdit ediyor İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise, rehine aileleri ve savaş yorgunu halktan gelen savaşı sona erdirme yönündeki baskılar ile aşırı sağcı koalisyonunun İsrail'in Gazze'deki harekâtını durdurmaması gerektiğinde ısrar eden sertlik yanlısı üyelerinin talepleri arasında sıkışmış durumda. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich X'te yaptığı açıklamada Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmanın "vahim bir hata" olacağını söyledi. Smotrich ve Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze savaşının sona ermesi halinde Netanyahu hükümetini düşürmekle tehdit etti. Ancak merkezci Yesh Atid partisinden muhalefet lideri Yair Lapid, Trump girişiminin başarılı olabilmesi için siyasi güvence sağlanacağını söyledi ve "anlaşmayı torpillemelerine izin vermeyeceğiz" dedi. İran: Akan kanı durduran her hamleyi destekleriz İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına cevaben İran'ın "Gazze'deki ölümleri sona erdirecek" her türlü girişimi desteklediğini söyledi.