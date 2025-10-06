Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleerde bir üst lig hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünyanın enerji ihtiyacı yıldan yıla artıyor. Dahası gelişmekte olan ülkeler kalkınma amacıyla dünya ortalamasının da üstünde büyümeyi talep ediyorlar. Bizi sınamalarla dolu bir gelecek bekliyor. 19 ve 20. yüzyıl enerji uğruna nice ülkelerin sömürüldüğü asırlar olarak zihinlerde derin yaralar açmıştır. Bir damla petrolü bir damla kandan önemli gören emperyalist zihniyet insanlığı yıkımlara sürükledi. Bunun yol açtığı refah ve kalkınma makası aradan geçen onca zamana rağmen kapatılamadı. Uydu fotoğraflarında kuzeyle güney arasındaki uçurumu görebiliyoruz.

Enerjiye yönelik paradigma değişmediği sürece bu tablonun adil bir yapıya kavuşması zor görünüyor. Enerji talebinin yükselmesi yalnızca nüfus artışına değil, refah artışına da işaret etmektir. Özellikle elektriğin kullanım alanı yaygınlaşmaktadır.

Mesela geçen sene, beyaz eşya satışları ülkemizde bir önceki yıla göre yüzde 7 artış gösterdi. Aynı durum elektrikli otomobiller için de geçerli. Elektrikli ve hibrit araçların sayısı asimetrik şekilde yükseliyor. Elektriksiz bir hayat sadece şehirlerde değil, en ücra köyde, kasabada bile mümkün değil. Doğalgazda da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. 2002’de doğalgaz altyapısı yalnızca 5 şehirde vardı. Bugün 81 ilimizin tamamına ulaştırdık. Bugün doğalgaza erişimi yüzde 85 seviyesine çıkarttık. Ekonomimiz 2003-2024 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdü. Kişi başı milli gelirimizi 2024 yılında 15 bin 325 dolara çıkarttık. 2025’te 17 bin dolar seviyesine ulaştı. İlk kez 1 trilyon dolarlık ekonomi ligine girdik. OVP ile önümüzdeki 3 yıl için iddialı hedefler belirledik. 1,9 trilyon dolarlık büyüklük, kişi başı 21 bin dolar seviyesine çıkartmak... Biz çevremizdeki ülkeler gibi kendine yeter bir miktarda petrolü ve doğalgazı olan bir ülke değiliz. Kullandığımız fosil yakıtları yurtdışından temin etmek zorundayız. 2024 yılında doğalgaz tüketimimiz 53 milyar metreküpün üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfini toplam 785 milyar metreküple Karadeniz’de gerçekleştirdik 5 yıl önce.

Halihazırda 4 milyon hanenin ihtiyacını Sakarya gaz sahasından karşılıyoruz. 2028 yılında bu rakam 16 milyon haneye çıkacak. Petrolde günlük tüketimimiz 1 milyon varil civarında. Her ne kadar Karadeniz gazı ve Gabar’daki petrol keşiflerimizde ciddi bir atılım yapsak da halen kat etmemiz gereken mesafe var. Bu mesafeyi kapatmak için filomuzu genişlettik. Yeni gemilerimizin de envantere girmesiyle bu alanda dünyada 4. sıraya yükseleceğiz. Bir taraftan kendi kaynaklarımızı ortaya çıkartırken diğer taraftan enerji arz güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Uluslararası piyasalardan doğalgaz almak bakkaldan gazoz almaya benzemez. Tedarik noktasında tek bir ülkeye, kaynağa ve hatta bağlı olmak ciddi riskler barındırır. Rusya-Ukrayna savaşında Avrupalı dostlarımız bunun sıkıntısını çekmiştir. Biz ne sanayide ne konutlarda doğalgaz konusunda bir sorun yaşamadık. Bunda elbette son 23 yılda ülkemize ucuz, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için hayata geçirdiğimiz politikaların etkisi bulunuyor. Özellikle dışa bağımlı olduğumuz enerji kalemlerinde tedarikçilerimizi çeşitlendirdik. Bugün BOTAŞ 34 ülkeyle doğalgaz ithalat ve ihracatı gerçekleştiriyor. 1 Mart’tan itibaren teslim alınan doğalgaz miktarı 465 milyon metreküpe ulaştı.

Nükleerde ülkemizi bir üst lige taşıma gayretindeyiz. Şu anda dünya genelinde 31 ülkede 416 reaktör aktif halde. Bu reaktörler dünya elektriğinin yaklaşık yüzde 9'unu üretiyor. Akkuyu nükleer güç santralinde ilk elektriği çok kısa süre içerisinde vereceğiz. Başka nükleer santral projelerimiz de var, görüşmelerimiz devam ediyor. ABD ile yaptığımız anlaşma kapsamında ileri reaktör teknolojileri ve küçük modüler reaktörler gibi yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi öngörülüyor. Türkiye’nin iyiliğini düşünen hiç kimse bunlardan rahatsız olmaz. Ancak biz ülkemizin ana muhalefet partisinin haksız eleştirisine maruz kalıyoruz. Ana muhalefet partisinin başındaki zat, bir cümle içinde bir sürü yalan ve yanlışı sıralayarak aklınca bizim enerji politikalarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Tek yapabildiği partisinde her gün bir yenisi patlak veren yolsuzluk skandallarına canlı kalkan olabilmek. Uzaktan kumanda ile ancak bu kadar siyaset yapılır. Enerji verimliliği en temiz ve en ucuz enerji kaynağıdır. 2053 net sıfır emisyon vizyonumuzun yapı taşlarından birini oluşturuyor. Sanayide rekabet gücümüzü artıran ve iklim krizine karşı elimizi güçlendiren bir unsur olarak görüyoruz. Enerji yoğunluğunu yüzde 32 oranında iyileştirdik. Ürün ve hizmet başına tüketilen enerji oranını 3’te 1 oranında azalttık.