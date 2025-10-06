Bloomberg: Türkiye, 'nadir toprak elementleri' için ABD ile görüşüyor

Bloomberg'in haberine göre konuya yakın kaynaklar, Ankara ve Washington'ın yakın zamanda Orta Anadolu'da Eskişehir yakınlarındaki Beylikova'da keşfedilen büyük bir nadir toprak yatağı rezervini geliştirmek için potansiyel ortaklık görüşmeleri yapacak.

Kaynaklar, ayrıntı vermeden Rusya ve Çin ile yapılan son görüşmelerin de sonuçsuz kaldığını bu nedenle Türk yetkililerin olası bir ortaklık için NATO müttefiklerine yöneldiğini söyledi. İsmini açıklamayan kaynaklar keşfin seryum, praseodim ve neodim içerdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen ay Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmenin ardından iki ülke enerjiden savunmaya kadar uzanan iş birliğini derinleştirmek için adımlarını artırıyor.

Türkiye, Beylikova’da ağırlıkça yüzde 1’in üzerinde nadir toprak oksidi içeren cevher barındıran bir rafineri kurmayı planlıyor. Konuya aşina kişilere göre ilk testler, bu oranın çıkarımı ticari olarak uygulanabilir kılmaya yeterli olduğunu gösteriyor. Aynı kaynaklar, ülkenin projeyi ilerletmek için gerekli fizibilite çalışmalarını da kapsayabilecek olası işbirliği hakkında Kanada ve İsviçre ile görüşmeler yürüttüğünü belirtti. Rusya ile de benzer şartlarda görüşmeler yapıldığı ancak bir sonuç çıkmadığı öne sürüldü.

Habere göre kaynaklar ayrıca, şirketlerin keşif sonuçlarını kamuoyuna nasıl bildireceklerine ilişkin asgari standartları belirleyen ve potansiyel yatırımcılar için yatakların büyüklüğünü ortaya koyan JORC Kodu kapsamında sertifikasyon için Türkiye'nin Avustralya Jeologlar Enstitüsü'ne başvurmayı planladığını da ifade etti. NADİR ELEMENTLER NELER? Stratejik olarak kritik görülen mineraller ülkelere göre farklılık gösteriyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, aralarında nadir toprak elementleri, nikel ve lityumun da bulunduğu 50 mineralin kritik olduğunu düşünüyor. Ancak nadir toprak elementleri kritik minerallerin bir alt kümesi olarak görülürken bunlardan 17 tane bulunuyor. Nadir toprak elementleri tıbbi bakım, askeri, havacılık ve temiz enerji kullanımları da dahil olmak üzere pek çok teknoloji ve elektronik alanında da kritik öneme sahip. NTE'ler, yenilenebilir enerji teknolojilerinden akıllı füzelere, uydu haberleşmesinden yakıt hücrelerine, elektrikli otomobillerden enerji depolama sistemlerine kadar birçok stratejik alanda kullanılıyor. Neodim (Nd), Europium (Eu), Terbium (Tb), Disprosium (Dy) ve Yttrium'u (Y) hem kısa hem de uzun vadede kritik nadir toprak elementleri olarak tanımlanırken, mıknatıslarda kullanılan en önemli üç malzeme neodim, disprosyum ve terbiyum en önemliler olarak öne çıkıyor.