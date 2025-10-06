Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti! | Son dakika haberleri

        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!

        İzmir Urla'da 32 yaşındaki Burçin Razak Akyürek adlı kadının şüpheli ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Olaya ilişkin gözaltına alınan ve karısını kazara vurduğunu söyleyen T.A.'nın işlemleri devam ederken, çiftin olaydan bir gün önce çektikleri görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:07 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Urla ilçesinde kamp yapmak için gittikleri alanda otomatik tüfekle vurulan Burçin Razak Akyürek'in (32) ölümüne ilişkin gözaltına alınan ve ifadesinde eşini kazara vurduğunu öne süren T.A.'nın (34) işlemleri sürerken, çiftin olaydan bir gün önce çektikleri görüntüler ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, Kuşçular Mahallesi Önen Koyu'nda meydana geldi. Bir gün önce kamp yapmak için ciple bölgeye gelen çiftten Burçin Razak Akyürek, dün pompalı tüfekle başından vuruldu.

        REKLAM

        Akyürek aracın önünde kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burçin Razak Akyürek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Eşi T.A. gözaltına alınırken, aracın içinde koltuktaki otomatik tüfeğe de el konuldu.

        Akyürek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        KAZARA ATEŞLEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

        T.A.'nın ilk ifadesinde, araçtayken tüfeği kazara ateşlediğini, saçmaların bu sırada cipin önünde duran eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

        REKLAM

        Öte yandan, çiftin olaydan bir gün önce çekip sosyal medyada paylaştığı video ortaya çıktı.

        Görüntülerde, çiftin araçla kamp alanına giriş yaptıktan sonra birlikte kahvaltı hazırladıkları anlar yer aldı.

        Burçin Razak Akyürek'in yarın toprağa verileceği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burçin Razak Akyürek
        #İzmir
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Greta Thunberg ve 170 aktivist İsrail'den sınır dışı edildi
        Greta Thunberg ve 170 aktivist İsrail'den sınır dışı edildi
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?