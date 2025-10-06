Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!

İzmir'in Urla ilçesinde kamp yapmak için gittikleri alanda otomatik tüfekle vurulan Burçin Razak Akyürek'in (32) ölümüne ilişkin gözaltına alınan ve ifadesinde eşini kazara vurduğunu öne süren T.A.'nın (34) işlemleri sürerken, çiftin olaydan bir gün önce çektikleri görüntüler ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, Kuşçular Mahallesi Önen Koyu'nda meydana geldi. Bir gün önce kamp yapmak için ciple bölgeye gelen çiftten Burçin Razak Akyürek, dün pompalı tüfekle başından vuruldu.

Akyürek aracın önünde kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burçin Razak Akyürek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eşi T.A. gözaltına alınırken, aracın içinde koltuktaki otomatik tüfeğe de el konuldu.

Akyürek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAZARA ATEŞLEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

T.A.'nın ilk ifadesinde, araçtayken tüfeği kazara ateşlediğini, saçmaların bu sırada cipin önünde duran eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi.