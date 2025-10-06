Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'nin batısında başlayacak yağışların, yarın Marmara Bölgesi'nde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

EGE'DE SABAH YAĞIŞ VAR AA'da yer alan habere göre Ege Bölgesi'nde ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen yağışların, Muğla, Aydın kıyıları, İzmir'in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.