Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, Marmara Bölgesi'nde bugün akşam saatlerinden itibaren, Ege Bölgesi'nde ise yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. MGM tarafından 20 il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi. İşte o illerimiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 14:08 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'nin batısında başlayacak yağışların, yarın Marmara Bölgesi'nde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

        EGE'DE SABAH YAĞIŞ VAR

        AA'da yer alan habere göre Ege Bölgesi'nde ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen yağışların, Muğla, Aydın kıyıları, İzmir'in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        REKLAM

        SARI VE TURUNCU ALARM VERİLEN İLLERİMİZ

        TURUNCU ALARM: İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale.

        SARI ALARM: İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kırklareli, Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Edirne, Isparta, Manisa, Kütahya, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova.

        SEL VE SU BASKININA DİKKAT

        Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?