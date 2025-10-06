Habertürk
        Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Otomobilde bulunan Avukat Serdar Öktem ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olarak yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

        Giriş: 06.10.2025 - 17:24 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:18
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Şişli'de aracıyla trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Avukat Serdar Öktem otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öktem burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin olarak yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Ayrıntılar gelecek...

        #Serdar Öktem
        #son dakika
