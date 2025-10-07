Ankara'nın Keçiören ilçesinde önceki akşam saatlerinde Satılmış İzzet İliman (24), arkadaşı İrfan G.'nin (23) kullandığı otomobile aldığı Bekir Kulaksız (19) ve Burak Y. (19) ile tartışmaya başladı.

Hayatını kaybeden Bekir Kulaksız.

ARAÇTAN İNDİRİP POMPALI İLE VURDU

DHA'daki habere göre İliman, Erbakan Bulvarı’ndaki tünelde otomobili durdurup, aşağıya indirdiği Bekir Kulaksız ve Burak Y.'ye yanındaki pompalı tüfekle ateş etti.

Cinayeti işleyen Satılmış İzzet İliman.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

İliman ve İrfan G., kaçtı. Bekir Kulaksız, hayatını kaybederken, yaralanan Burak Y., hastaneye kaldırıldı. Burak Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Satılmış İzzet İliman ve İrfan G.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayda kullanılan otomobil İskitler Samanyolu Caddesi'nde terk edilmiş bulundu.

Satılmış İzzet İliman, yunus ekiplerince Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. İrfan G. ise Cinayet Büro ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı.

KARDEŞİNİN 'KIZ MESELESİ' İÇİN VURMUŞ

Satılmış İzzet İliman'ın, erkek kardeşi B.İ.'nin (21) kız meselesi nedeniyle husumet yaşadığı Bekir Kulaksız ve onun arkadaşı Burak Y. ile buluştuğu ve çıkan tartışma sonucu olayın gerçekleştiği belirtildi.