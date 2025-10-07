Bekir 19 yaşındaydı... Tüneldeki kanlı infazın nedeni belli oldu!
Ankara'da, tünelde otomobilden indirdiği 19 yaşındaki Bekir Kulaksız'ı pompalı tüfekle öldürüp, onun arkadaşı aynı yaştaki Burak Y.'yi de yaralayan 24 yaşındaki Satılmış İzzet İliman'ın sorgusu sürüyor. İliman'ın, erkek kardeşi ile vurduğu 2 kişi arasında 'kız meselesi' yüzünden husumet olduğu, bu nedenle buluştuğu ve tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirtildi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde önceki akşam saatlerinde Satılmış İzzet İliman (24), arkadaşı İrfan G.'nin (23) kullandığı otomobile aldığı Bekir Kulaksız (19) ve Burak Y. (19) ile tartışmaya başladı.Hayatını kaybeden Bekir Kulaksız.
ARAÇTAN İNDİRİP POMPALI İLE VURDU
DHA'daki habere göre İliman, Erbakan Bulvarı’ndaki tünelde otomobili durdurup, aşağıya indirdiği Bekir Kulaksız ve Burak Y.'ye yanındaki pompalı tüfekle ateş etti.Cinayeti işleyen Satılmış İzzet İliman.
OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
İliman ve İrfan G., kaçtı. Bekir Kulaksız, hayatını kaybederken, yaralanan Burak Y., hastaneye kaldırıldı. Burak Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İKİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Satılmış İzzet İliman ve İrfan G.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olayda kullanılan otomobil İskitler Samanyolu Caddesi'nde terk edilmiş bulundu.
Satılmış İzzet İliman, yunus ekiplerince Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. İrfan G. ise Cinayet Büro ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı.
KARDEŞİNİN 'KIZ MESELESİ' İÇİN VURMUŞ
Satılmış İzzet İliman'ın, erkek kardeşi B.İ.'nin (21) kız meselesi nedeniyle husumet yaşadığı Bekir Kulaksız ve onun arkadaşı Burak Y. ile buluştuğu ve çıkan tartışma sonucu olayın gerçekleştiği belirtildi.
SUÇ KAYITLARI VAR
İliman ve arkadaşı İrfan G.'nin 2'şer farklı konuda suç kayıtlarının olduğu ifade edildi. Hayatını kaybeden Bekir Kulaksız ve yaralı Burak Y.’nin de suç kayıtlarının olduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.