        Covid-19'da yeni tehlike: Frankenstein varyantı

        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı

        Son dönemde dünya genelinde Covid-19'un yeni varyantı olan "Frankenstein Varyantı" gündeme oturdu. Uzmanlar bu varyantın özellikle kış ayları öncesinde vaka sayılarında artışa neden olabileceğine dikkat çekiyor

        Giriş: 07.10.2025 - 13:02 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:02
        Covid-19'da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Frankenstein varyantı, birden fazla Covid-19 alt varyantının birleşimiyle ortaya çıkan hibrit bir tür olarak tanımlanıyor. Bu durum, bağışıklık sistemini daha kolay yanıltabilen ve mevcut bağışıklığı kısmen aşabilen bir özellik kazandırıyor. Uzmanlar varyantın adının farklı mutasyonları bir araya getirmesinden dolayı halk arasında “Frankenstein” olarak anıldığını dile getirdi.

        FRANKENSTEIN VARYANTI BELİRTİLERİ

        Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji hekimi Uzm. Dr. Deniz Dazkır, Frankenstein varyantında en sık görülen belirtiler arasında boğaz ağrısı, burun akıntısı, baş ağrısı ve yorgunluk bulunduğuna dikkat çekere, "Bazı vakalarda tat ve koku kaybı daha az görülürken, mide bulantısı ve sindirim sistemi problemleri ön plana çıkabiliyor. Kişiler hafif grip benzeri semptomlar ya da yalnızca halsizlik yaşayabiliyor. Bu nedenle test yapılmadığında Covid-19 olduğu anlaşılmayabiliyor. Bu durum da bulaşma riskini artırıyor" dedi.

        RİSK GRUPLARI İÇİN TEHLİKE DAHA BÜYÜK

        Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, yaşlılar ve kronik hastalıkları bulunan bireyler Frankenstein varyantından daha fazla etkilenebiliyor. Uzm. Dr. Dazkır, “Risk gruplarında ağır seyir ihtimali daha yüksek olduğu için maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

        Uzm. Dr. Dazkır, Frankenstein varyantının mevcut aşıların koruyuculuğunu kısmen aşabildiğini ancak yine de ciddi hastalık ve ölüm riskini belirgin şekilde azalttığını söyleyerek, "Aşıların tamamen etkisiz olduğu düşüncesi yanlış. Güncellenmiş aşıların varyant üzerinde daha güçlü koruma sağladığı biliniyor" dedi.

        Dazkır, aşılamanın devam etmesinin önemine dikkat çekerek, "Bu varyant, farklı alt türlerin genetik özelliklerini taşıdığı için bağışıklık sisteminden kaçma ihtimali artabilir ve bulaşıcılığı da yükseltebilir" diye konuştu.

        KAPALI ALANLARDA MASKE ÖNERİSİ

        Toplu taşıma, kalabalık ortamlar ve kapalı alanlarda maske kullanımını öneren Uzm. Dr. Dazkır, "El hijyenine özen göstermek ve hastalık belirtileri olduğunda kalabalıktan uzak durmak bulaş zincirini kırmada kritik rol oynuyor. Özellikle kış aylarında maske ve hijyen; grip, RSV ve diğer solunum yolu hastalıklarına karşı da koruyucu. Son günlerde varyantın görüldüğü ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Sağlık otoriteleri gelişmeleri yakından takip ederken, toplumun bilinçli davranması ve kişisel korunma önlemlerini alması gerekiyor" dedi.

        Dazkır, “Frankenstein varyantı diğer varyantlardan farklı gibi görünse de korunma yöntemleri aynı. Maske, hijyen, sosyal mesafe ve güncel aşılar halen en etkili yöntemler arasında” dedi.

